El Hospital San Vicente de Paul, de la localidad de Orán, está viviendo una situación límite: no tienen camas, respiradores, insumos ni médicos suficientes para atender la demanda de pacientes, que se incrementó tras un brote de coronavirus en la región. Ramona Riquelme, enfermera de terapia intensiva y de emergencias, y dirigente adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), reveló la desesperante realidad que deben sobrellevar cada día. "El supermercado de enfrente del hospital se está haciendo rico porque la gente compra los sillones para que los pacientes puedan estar en postura semisentados, ya que nosotros no tenemos camas", admitió la empleada del centro de salud.

La enfermera aseguró que "cada día es peor". Y denunció: "Nos sentimos defraudados de parte del gobierno del señor (Gustavo) Sáenz. El Presidente ha mandado un avión Hércules, pero nosotros no tenemos aeropuerto para que aterrice y deposite lo que lamentablemente era para nosotros".

Más de 30 profesionales, entre médicos, enfermeras y técnicos, 30 respiradores, termómetros digitales y una escuela transformada en hospital fueron parte del operativo que el Ministerio de Salud de la Nación desplegó en la localidad de Orán, en el norte de Salta. El Ministerio envío a la localidad desde termómetros electrónicos y saturómetros hasta 30 respiradores y bombas de infusión.

La enfermera contó también que enviaron médicos de Buenos Aires, pero que no son suficientes para cubrir la necesidad de una ciudad de 120.000 habitantes. "No tenemos camas, estamos colapsados. No estamos al límite como dicen, estamos colapsados", remarcó.

Para ilustrar la magnitud de la tragedia que viven, Riquelme contó que "en menos de 48 horas el coronavirus se llevó a tres personas de una misma familia", una de ellas era un enfermero del hospital. "Hay 200 muertos", advirtió, aunque aseguró que serían más porque no se están contabilizando los que mueren fuera del hospital, sin haber sido testeados.

"La cámara de refrigeración de la morgue del hospital no soporta más que dos cuerpos y no tiene la temperatura óptima como para mantenerlos", señalo también la especialista y reconoció: "Acá se entierran tres cajones en una fosa". Además, explicó que aquellos que tienen una obra social, y pueden acceder al servicio para cremar el cuerpo, deben realizar 270 kilómetros para poder hacerlo.

La enfermera reveló que, al momento, "la terapia está toda ocupada" y que los 10 respiradores con los que cuentan están en uso. "A Orán no llegó nada de lo que envió el Presidente", denunció. Y agregó: "El país se olvidó de que nosotros necesitamos ayuda. El hospital tiene 40 años de servicio y nunca se compró material quirúrgico. No tenemos nada".

Además de la falta de insumos, la empleada del hospital manifestó las pésimas condiciones laborales que tienen. "Una enfermera que es monotibutista gana 13 mil pesos por mes, y una de planta gana entre 25 y 35 mil pesos", detalló y contó que en terapia intensiva había un equipo de ocho enfermeros pero que sólo quedaron cuatro porque el resto contrajo Covid-19.

Riquelme explicó que el personal está saturado, que un estudio para medir la oxigenación en sangre, que antes se hacía 40 veces al mes, hoy se hace 800. "No tenemos camas, no tenemos oxígeno, somos olvidados", resaltó.

En relación a los médicos enviados por Nación, contó que hay dos trabajando en el hospital. "El resto está haciendo censo. Qué quieren censar", cuestionó.

POR EL PAÍS:

> Día de la Sanidad

En el Día de la Sanidad, profesionales de la enfermería y representantes gremiales del sector destacaron el desempeño de todos los profesionales de la salud "que suman 110 muertes en todo el país- y pidieron "ayuda" para que la pandemia "no termine de colapsar un sistema sanitario que ya está herido".

> Tandil, en rojo

El municipio bonaerense de Tandil informó que, debido al aumento de los casos de coronavirus en el distrito y a una serie de brotes en geriátricos y a la alta ocupación de camas de terapia intensiva, extenderá al menos hasta el próximo miércoles la permanencia en el denominado "estadio rojo" del aislamiento.

> Fiesta en Mendoza

Una reunión clandestina de la que participaban 39 personas en la localidad cordillerana de Potrerillos, fue desbaratada por la policía de Mendoza con ayuda del helicóptero policial que sobrevolaba la zona. El encuentro en la zona de Agua de las Avispas fue descubierto a última hora de la tarde del sábado.