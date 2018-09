Rechazo. Una multitud de manifestantes se desplazó ayer por el centro porteño para rechazar las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.

Durante un acto convocado en la porteña Plaza de Mayo previo al paro general previsto para hoy, el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, llamó ayer a los trabajadores a hacer "todos los paros necesarios para que se vaya este gobierno".



La gestión del presidente Mauricio Macri es una de las que más huelgas en promedio ha enfrentado desde el retorno de la democracia (ver nota vinculada), incluyendo en los cálculos este cuarto paro general que la CGT ha previsto para hoy.



Al hablar ayer en el acto de inicio de una huelga de 36 horas que lanzó al mediodía la dirigencia del sector estatal, el referente de la Central de Trabajadores de la Argentina consideró que "nuestro futuro no está en la timba financiera. Ese es el futuro de los vagos que gobiernan". Desde un palco instalado a metros de la Plaza de Mayo, Micheli sostuvo en la ciudad de Buenos Aires que "hay que hacer todos los paros necesarios para que se caiga este modelo económico y que se vaya este gobierno".



Por su lado, el secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, dijo ayer que el Gobierno nacional "debe entender que los trabajadores vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica". Durante el acto en la Plaza de Mayo, Yasky agregó: "El Presidente de la Nación está en Washington (EEUU), debe tener las rodillas entumecidas". Agregó que el mandatario, que participará en EEUU de la asamblea de Naciones Unidas, busca "vender a la Argentina".



Al acto asistieron miembros de La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas. La marcha también contó con la participación del poderoso sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano. Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros e hijo de Hugo, no habló durante el acto pero sí lo hizo con los periodistas una vez finalizado. Y apuntó contra el viaje del Presidente a Nueva York. "Nos llama la atención que haya largado su reelección en EEUU con Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esperemos que alguna vez (Macri) escuche al pueblo argentino. Sólo escucha a los empresarios".



La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará hoy su cuarto paro general contra Macri, su política económica y el acuerdo con el FMI, que afectará todos los servicios públicos -transporte, bancos, dictado de clases, administración pública-, la actividad económica e industrial.



La medida de fuerza de 24 horas tendrá un costo de 31.600 millones de pesos, según lo calculado por el Gobierno, que a través de sus ministros calificó de "lamentable" al paro.



La huelga paralizará el transporte urbano, interurbano y de larga distancia. Todos los gremios aeronáuticos se plegaron, con lo cual no habrá vuelos de cabotaje ni internacionales.



En la antesala del paro nacional de hoy, el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó ayer que el Gobierno "no puede gobernar sin escuchar aquellas voces que piden una alternativa a la situación económica actual", tras recibir a los principales representantes sindicales de la Corriente Federal de Trabajadores (moyanismo) y al triunviro cegetista Carlos Acuña.



Massa aseguró que "un gobierno sensato y sensible escucharía a la gente, no se esforzaría solo por caerle bien a los fondos en Nueva York", según un comunicado del Frente Renovador. Massa se reunió en sus oficinas porteñas de la avenida del Libertador con Pablo Moyano (camioneros), Omar Plaini (Canillitas), Sergio Palazzo (bancarios) y Hugo Benítez (textiles), entre otros, además del líder cegetista Acuña.





Contra Gendarmería



Un grupo de manifestantes atacó ayer con cócteles molotov un edificio de la Gendarmería en Buenos Aires, sin causar heridos, tras una multitudinaria protesta contra el Gobierno. Lanzaron dos artefactos incendiarios al inmueble, en el céntrico barrio de San Telmo. El suceso tuvo lugar tras un manifestación en rechazo de la política económica del gobierno.



Sin "compartir"



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, salió al cruce del jefe de la CTA, al decir que "la sociedad argentina no comparte las opiniones" de Pablo Micheli. El dirigente sindical había dicho que "hay que hacer todos los paros necesarios para que se caiga este modelo económico". Dujovne también dijo que "el Gobierno ve apoyo en el proceso de reformas".

