“Tuvimos nuestros casos de vacunación Vip en San Luis, que fueron apareciendo en los últimos días, cuando empezó a saltar todo lo nacional”, expresó Poggi.

“El gobernador (Alberto) Rodríguez Saá me invitó a vacunarme, pero yo no acepté. Cedí la dosis, supuestamente reservada para mí, a alguien del área de salud”, añadió el ex mandatario de la provincia puntana.

En ese marco, detalló: “Habían llegado las primeras vacunas, el primer lote, que era un puñadito. Era el 25 o 26 de enero”.

“Abusar de privilegios y del poder para hacer un uso politiquero de la vacuna es de cuarta, miserable, inmundo, cobarde y repudiable”, opinó.

Por otra parte, reveló que el senador Adolfo Rodríguez Saá y su esposa recibieron, hace dos semanas, la vacuna contra el coronavirus.