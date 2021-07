Elisa Carrió recibió la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus y para celebrarlo compartió una foto en las redes sociales que trajo polémicas.

La dirigente de la Coalición Cívica asistió al vacunatorio vestida solo con un camisón turquesa con puntilla blanca, sin barbijo pero abrigada con un tapado de cuero negro con piel, que ella misma reconoció con su mensaje en Twitter.

“Segunda dosis de AstraZeneca, en camisón y con tapado”, escribió junto a la foto.

Carrió había recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca el pasado 30 de mayo y lo había comunicado mediante la misma red social con un audio en el que se distanciaba de Mauricio Macri.

"Lo logré, me vacuné primera dosis con Astrazena, 64 años. Estoy en el orden legal y no me vacuné con una vacuna del laboratorio de Rusia porque Putin es un dictador", sentenció Carrió en ese entonces y se había mostrad esperanzada: "Sepan que todo va a pasar y aunque haya enormes errores para septiembre vamos a estar bien”.

