El presidente Mauricio Macri prometió que las pymes que contraten nuevos empleados durante 2020 no pagarán contribuciones patronales. Fue el primer anuncio económico que realizó rumbo a las elecciones del 27 de octubre con el objetivo de revertir el resultado de las primarias e ingresar al balotaje.

Acompañado por su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, el jefe de Estado eligió una visita a una fábrica del conurbano bonaerense para anunciar su plan que contemplará también a restaurantes y pequeños comercios de proximidad (kioscos, ferreterías, etcétera, anunció Macri).

La iniciativa busca proteger a los empleados actuales. Es por eso, que la iniciativa contempla la suspensión de las contribuciones únicamente para las empresas que aumenten el personal con respecto a sus plantas actuales. También habrá una reducción a la mitad (con respecto a lo que se abona actualmente) en 2021.

Durante un breve discurso que fue transmitido por su equipo de campaña y del cual no se quisieron adelantar detalles -no se invitó a la prensa-, el mandatario aseguró además que el dato de pobreza que difundirá el Indec esta tarde será doloroso. “Lamentablemente va a reflejar la situación que estamos viviendo; no la ocultamos y nos hicimos cargo”, planteó.

Esta tarde, Macri irá a Junín con la gobernadora María Eugenia Vidal en la segunda parada de la marcha del #SíSePuede, que comenzó el sábado con un acto multitudinario en Barrancas de Belgrano.