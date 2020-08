El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que el Gobierno está evaluando "todas las opciones" respecto a la posibilidad de postergar el plazo que vence mañana para que los acreedores definan si aceptan ingresar al canje de deuda.

Además, ratificó la decisión del país de encarar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Estamos evaluando todas las opciones. Habíamos manifestado que estaba la idea de un período de suscripción más largo. Ahora, la realidad es que no hay más en términos de lo que el país puede pagar. Hemos hecho el máximo esfuerzo y una oferta que es definitiva", dijo Guzmán en un reportaje con Página 12 publicado ayer.

"Seguir cediendo implicaría redefinir prioridades. Hay una decisión tomada, y es que Argentina no tiene la capacidad de poder ofrecer más de lo que ofreció", remarcó.

Guzmán sostuvo que "no vamos a ofrecer más" y que "si no hay acuerdo sobre esta propuesta el camino es otro. En ese caso, lo que haríamos es retomar el programa con el Fondo pero en las condiciones que necesitamos tener". "Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los tiempos previstos en el anterior programa. Este nuevo esquema, según el ministro, representará que de no mediar un acuerdo con los acreedores, "Argentina se mueva más hacia el acuerdo con el FMI y dentro de seis u ocho meses, vuelva a hacer un replanteo con los sectores privados".

Los líderes de los bonistas creen que si Argentina no hace cambios en la oferta no podrá negociar con el FMI.