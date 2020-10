El anuncio de la baja de retenciones cayó muy bien en el sector oficial, tanto local como nacional, y si bien en el ámbito privado lo destacaron como un hecho positivo, dijeron que todavía falta para incentivar la puesta en marcha de nuevos proyectos en el sector minero en la provincia. El gobernador Sergio Uñac dijo que "es una gran medida que alienta las inversiones y el crecimiento de Argentina y particularmente de San Juan", mientras que el ministro de Minería, Carlos Astudillo, sostuvo que "permite ser previsibles para la llegada de recursos". Desde la Secretaría de Minería de la Nación, Alberto Hensel expresó que "es una muy buena señal que da certidumbre". El referente de la Cámara Minera, Mario Hernández, si bien manifestó que "es una decisión que sirve", pidió que sea acompañada de más medidas, entre las que sugirió "un mecanismo de retenciones graduales que se vaya aplicando a medida que se va pagando el proyecto".

La puesta en marcha de nuevos proyectos en la provincia (ver aparte) depende de la existencia de reglas claras en el sector, por eso cayeron muy bien entre los funcionarios provinciales y nacionales el anuncio de las rebajas de retenciones, por aplicación de la normativa nacional.

En la historia reciente, y de acuerdo a los distintos regímenes tributarios, los proyectos han sido alcanzados por distintas alícuotas, pero tal disparidad ahora ha quedado zanjada.

Hensel explicó que "la reglamentación da certeza y un valor de tope que, si bien no resuelve todas las asimetrías existentes, las morigera, resultando imprescindible continuar con el análisis de los condicionantes y variables propias de las posiciones no consideradas en el mismo, siempre con un criterio inclusivo". Y sugirió que "se tenga en cuenta el particular dinamismo de los flujos globales de inversión y la evolución de la economía a partir de la aparición a nivel mundial del Covid-19".

En un análisis de los anuncios, el gobernador Uñac sostuvo que "me parece que lo hay que resaltar acá es que la previsibilidad en materia de retenciones de ésta o de cualquier otra actividad, implica dar seguridad jurídica a los inversores", aseguró. Y agregó que "hasta hoy, los proyectos mineros que están produciendo y tributando en Argentina han sido alcanzados por tratamiento dispares en la aplicación de alícuotas de retenciones por exportación, eso en muchos casos desalienta las inversiones. Pero esta disparidad quedará superada, lo que da garantías para quienes quieran invertir y para aquellos que ya están invirtiendo".

Sobre el impacto de los anuncios de ayer, el secretario Hensel mencionó que en especial beneficiará en la gran minería que se desarrolla en el país y en San Juan, que es la metalífera. Y es porque el 70% de las exportaciones mineras argentinas son de bullón dorado, que es la barra o lingote en el que están mezclados el oro metálico y la plata.

También el funcionario nacional manifestó que "establecer con claridad los derechos de exportación a la minería evita condicionar la producción evitando el acortamiento de la vida útil de los yacimientos y el desaprovechamiento de mineral por el desarrollo de proyectos en menor escala, ya que ello impacta en las exportaciones, el empleo, la generación de divisas y los tributos a recaudar por el Estado".

Astudillo, por su parte, mencionó que "a pesar de los efectos de la pandemia, en San Juan la actividad minera nunca se detuvo y que gracias a los controles que se han venido implementado y al aporte de todos se ha podido mantener un status sanitario envidiable".

Hernández, titular de la Cámara Minera, que agrupa a las empresas del sector en la provincia, manifestó que "las medidas sirven, porque se está cumpliendo con la ley", pero dijo que "hay que pensar en otros mecanismos para los proyectos futuros, en particular para la industria del oro, que tiene muy buen precio internacional". En ese sentido propuso "seguir trabajando en un nuevo esquema para los nuevos proyectos que se quieren poner en marcha en la provincia".

Cuatro proyectos de cobre en espera



El proyecto minero más próximo a ponerse en marcha en San Juan es Josemaría -de cobre y oro- a cargo de Desarrollo de Proyectos Mineros SA (Deprominsa), subsidiaria argentina de Josemaría Resources. Se estima que en un mes presentará la factibilidad y a principios del año 2021 se entregará el informe de impacto ambiental. El proyecto, netamente argentino en su desarrollo y logística, impactaría positivamente en infraestructura, energía y en desarrollo de proveedores. En la gatera están otros de cobre como Los Azules (para el 2022 o 2023), Pachón (2024) y Altar (2026). Entre los 4 producirán 40 años de cobre en San Juan, según un estudio de la Cámara Minera local, y podrían generar más de U$S 128 mil millones de facturación y empleo directo de 20 mil trabajadores.