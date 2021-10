La ministra de Salud, Carla Vizzotti, celebró este miércoles que más de 100.000 niñosde entre 3 y 11 años se vacunaron ayer en la primera jornada de la vacunación contra el coronavirus destinada a esa franja etaria, y alentó a los padres a anotar a sus hijos ya que de esa forma "los cuidas y nos cuidamos".



"¡Qué grandes los chicos! ¡Más de 106.000 de nuestros niños y niñas se vacunaron en las primeras 24 horas!", destacó Vizzotti en su cuenta de la red social Twitter.



Y en ese sentido agregó un mensaje dirigido a los padres: "Una gran sonrisa y un gracias más grande a sus familias. Seguimos adelante, anotalos: los cuidas, nos cuidamos".

¡Qué grandes los chicos!

¡Más de 106.000 de nuestros niños y niñas se vacunaron en las primeras 24 horas!

Una gran sonrisa y un GRACIAS más grande a sus familias.

Seguimos adelante, anotalos: los cuidas, nos cuidamos. pic.twitter.com/vmFyLdfO3T — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) October 13, 2021



En un segundo tuit, la ministra publicó una foto de un vacunatorio en el que el personal de salud estaba disfrazado o tenía algún detalle alegre para que los niños no tuvieran miedo.



Al respecto, señaló: "Sabemos de su amor y su trabajo desde siempre, hoy se hacen más visibles. Vacunadoras y vacunadores, otra vez, dándolo todo para que los chicos y chicas se sientan como en casa".



Luego, en diálogo con FM Futurock, la titular de la cartera de Salud resaltó que "hubo muchísima adherencia e inscripción y está el compromiso con las provincias de seguir trabajando con quienes tienen alguna duda".



"Los niños con condiciones de riesgo tienen una situación de muchísimos meses de aislamiento y de cuidados. Es clave protegerlos con las vacunas que de manera individual disminuyen la transmisión y favorece a quienes no se pueden vacunar o quienes tienen bajas las defensas y responden menos", explicó.



Por otra parte, sostuvo que hay "muchísimo optimismo" y que pareciera que en Argentina "estamos pudiendo dar vuelta la pagina de este año y medio largo tan difícil", pero advirtió que es importante "ver qué pasa con el invierno en el hemisferio norte".



"Estados Unidos ha avanzado muy rápido porque ha tenido disponibilidad de vacunas y ha consolidado toda la producción, pero la confianza en no es tan alta como en Argentina por lo que han llegado a una meseta y no han podido avanzar", subrayó.



En ese sentido, afirmó que la proyección en el país "es seguir avanzando de forma sostenida hasta fin de año" con la vacunación de primeras y segundas dosis.



Fuente: Télam