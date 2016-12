¿Cayó por sorpresa que las empresas aéreas low cost no hayan incluido a San Juan en su plan de meterse en las rutas argentinas? La verdad, no. Es más, era algo que se veía venir tras conocerse la declaración en un diario de tirada nacional del CEO de Avianca (una de las 5 empresas que se presentaron a la audiencia pública), Carlos Colunga, que ninguneó a San Juan como plaza cuando expresó "los vuelos a San Juan, con aviones de cien pasajeros y viajan seis personas. Las rutas no rentables tenía -Costantini- que licitarlas o entregarlas, y trabajar las más rentables. En San Juan te iban a decir “no viene un 737”. Pero es lo que pueden pagar".

Este martes, cuando se conoció cuáles son las rutas que las low cost pretenden explotar en el país dejaron afuera a San Juan. Es que las firmas pidieron explotar rutas de cabotaje y también internacionales, con cabecera en Tucumán, Córdoba, Neuquén, Rosario y en la provincia de Buenos Aires, desde el aeropuerto alternativo de El Palomar.

¿Por qué se las llama low cost o bajo costo? Porque operan con volumen en aeropuertos secundarios y suelen tener espalda económica para ofrecer vuelos baratos (no incluyen comida a bordo, pro ejemplo), sobre todo en los primeros años, para ganar mercado.





Bien, éstas son las rutas que pretenden las low cost:





1. FLYBONDI: solicitaron 99 rutas en total, de las que 53 son nacionales y 43 internacionales. Habría vuelos desde el aeropuerto de El Palomar a ciudades como Puerto Iguazú, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Salta, Río Gallegos, Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, San Luis y Rosario. En los internacionales, hay pedidos de rutas que unen Buenos Aires-Santa Cruz de la Sierra; Buenos Aires-San Pablo y otros 12 destinos de Brasil, como así también a Santiago de Chile, Bogotá, Caracas y Punta del Este, entre otros.





2. AVIANCA: la aerolínea de origen colombiano pidió 16 rutas para desarrollar en los próximos 15 años. Todas parten desde Buenos Aires y llegarían a ciudades como Santa Fe, Rosario, Viedma, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Concordia, Sunchales. A su vez, busca aterrizar en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Miami (Estados Unidos), Barcelona (España), Roma (Italia) y la ruta Córdoba-Buenos Aires-Los Ángeles- Shangai. La ciudad china como destino no es casual: Alas tiene el respaldo de capitales del gigante asiático.





4. ANDES LÍNEAS AÉREAS: solicitó siete rutas desde Buenos Aires, como Buenos Aires-Rosario-Resistencia-Posadas-Puerto Iguazú; Buenos Aires-San Miguel de Tucumán-Santiago del Estero-Salta-San Salvador de Jujuy; Buenos Aires-Córdoba-Santiago de Chile, Buenos Aires-Córdoba-Lima y Buenos Aires-Córdoba-San Pablo.





5. AMERICAN JET: pidió nueve rutas, todas desde Neuquén. Algunas son Neuquén-Rosario-Buenos Aires (Aeroparque)-Punta del Este; Neuquén-Córdoba-Rosario-Porto Alegre; y Neuquén-Temuco-Santiago de Chile, entre otros.