En plena crisis por la devaluación, Mauricio Macri convocó al expresidente del Banco Nación Carlos Melconian a volver al Gobierno. La semana pasada se reunió con él y volvió a contactarlo el sábado, en medio de las extensas reuniones en Olivos con sus ministros, donde se definieron el recorte de ministerios y las salidas de los vicefejes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

A la espera de la respuesta de Melconian el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne presentó su renuncia, que no fue aceptada por Macri, consigna Clarín. Justamente, a pesar de la delicada situación económica todavía no hubo definiciones en este área. Sí se esperan anuncios económicos, de parte de Dujovne, y no se descarta la palabra del propio Presidente.

Habrá una fuerte reducción de ministerios: se anularían las carteras de Ciencia y Tecnología, Turismo, Cultura, Agroindustria, Medios Públicos, Modernización y Ambiente, mientras que están en duda Producción y Energía.

Melconian le habría puesto como condición a Macri para regresar la salida del jefe de Gabinete Marcos Peña y sus segundos Quintana y Lopetegui. Aunque de los tres, solo estos dos últimos abandonarían sus funciones.