En medio de un fuerte operativo policial, en el barrio porteño de Núñez, el gobierno Nacional ejecutó una nueva ola de despidos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD).

Victoria Villarruel se despega de Milei: “A la motosierra hay que usarla con cuidado"

Durante la jornada, más de 30 trabajadores fueron notificados de que no continuarán con sus contratos. El objetivo de Javier Milei sería achicar la planta en un 30%.

Fuentes de la Subsecretaría de Deportes dijeron al medio deportivo Doble Amarilla, se trata de “contratos que se renuevan o no, año a año y estos son los que no se renovaron en Enero” y agregarón: “El 31/03 vencen contratos, algunos de los cuales decidimos no renovar porque no concurren al organismo, no cumplían horarios, dejaron de funcionar los programas o las Direcciones”, señalaron las fuentes.

En el CeNARD trabajan 400 empleados distribuidos en las sedes de Núñez, la Pista Nacional de Remo y Canotaje y el Centro Nacional Deportivo de Ezeiza.