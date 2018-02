Luego de que la Casa Rosada habilitara el debate sobre la legalización del aborto en el Congreso, el tema volvió a ser discutido en distintos ámbitos mientras se espera que el proyecto arribe al Parlamento, donde los principales sectores políticos no tienen una posición unánime. En este contexto el diputado Alfedo Olmedo y la activista María Rachid intercambiaron opiniones sobre la iniciativa en un programa de televisión.

Al defender el aborto legal, la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad argumentó que el embrión "es un conjunto de células, no una persona". "En las técnicas de reproducción asistida hay descartes de embriones permanentemente y esos embriones no son personas. Si no, estaríamos ante un genocidio de la naturaleza por un lado y de la ciencia por el otro". "Si son personas, ¿por qué no les hacemos DNI?", planteó en A24.

"Estamos matando una vida", sostuvo por su parte el legislador de Salta Somos Todos. "Ella está comparando la ciencia con lo natural. Fíjese que puede haber un padre de 80 años. Vaya que dio vida Dios… En cambio un embrión quizás a los diez años no está más. Lo natural es lo natural. Busque la naturaleza, señora: busque un hombre y va a tener un hijo como corresponde", lanzó Olmedo.

"¿Quiere ver la hija que saqué? Hermosa. Busque lo natural, señora. Yo no juzgo pero lo natural es lo natural", agregó el diputado. "Tengo una esposa hermosa con la que seguramente vamos a tener hijos", respondió Rachid.

"En todas estas discusiones hay un grupo de personas minoritarias o no que quieren imponerle algo a todo el conjunto de la sociedad", dijo la activista. "Si vos pensás que estás asesinado una persona cuando hay un aborto y no querés abortar, no abortes. Yo no te impongo mi creencia, vos no me podés a mi imponer la tuya. No me podés decir que hay una persona cuando no lo dice la ciencia, lo dice la religión y algunas creencias filosóficas", concluyó.