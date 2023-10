Desde el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico, Energías Renovables de Cuyo y La Rioja, anunciaron un paro para este miércoles "ante el faltante de combustibles que afecta a gran parte de país". Se sumaron a la convocatoria del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que comunicó lo propio en las últimas horas. Mientras tanto, empresas le presentaron al Gobierno nacional un plan de acción para reforzar el abastecimiento de nafta y Diesel en toda la Argentina.

"Apoyamos de esta manera a las medidas dispuestas por el ministro de Economía de la Argentina, hasta normalizar las ventas de combustibles en todo el territorio nacional. Respaldamos incondicionalmente el cierre de las exportaciones anunciado a partir de la medianoche del martes", aseveraron desde el gremio.

"Se proyecta un paro total de actividades con afectación de producción a partir del miércoles 01-11-2023 a partir de las 6 am. Consideramos que carece de absoluto sentido la realidad que anuncian con la obtención de 'récords totales' de barriles de petróleo cada mes y que al mismo tiempo no se garantice la provisión en el país. Como institución, representamos tanto a trabajadores como a ciudadanos y no toleramos quedarnos cautivos de una especulación que debería arreglarse de otra manera, evitando sumar un 'castigo más' a la comunidad en general", agregaron los petroleros.

"Cabe aclarar que operadoras, refinadoras y exportadoras están incumpliendo con los alcances de la Ley 17.319 que propugna el autoabastecimiento y permite exportar los saldos con importantes beneficios, como trabajadores conocemos de sacrificios y esfuerzo para que el país esté de pie y resulta que ahora por codicia, avaricia o especulación, quedamos con un país estancado, totalmente parado mientras atraviesa una de sus peores crisis económicas. El esfuerzo debe ser absoluto y para todos por igual", cerraron desde el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico, Energías Renovables de Cuyo y La Rioja.