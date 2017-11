Lejos de entretenerse con el Superclásico como buena parte del país, el detenido Julio De Vido publicó (mientras se jugaba el segundo tiempo en el Monumental), una nueva carta que posteó en su Facebook.

En la extensa misiva, dispara contra el diputado Nacional kirchnerista y presidente del PJ, José Luis Gioja. Lo acusa de haberlo entregado al haber negociado con el bloque de Cambiemos para que los legisladores del FPV no bajaran al recinto para defenderlo.

En un párrafo, De Vido le habla directamente a Gioja, llamándolo "ortiva": "¿Sabe qué compañero? Es de ORTIVA, muy feo y contrario a las más caras tradiciones del Peronismo lo que acabo de redactar", le espeta a quien fuera tres veces gobernador de San Juan. Y le aclara que "sería un honor para mí que me haga expulsar del partido si piensa que soy un corrupto. Hágalo, no se abstenga de vuelta. ¿Sabe qué? Me haría un favor. Me da asco compartir con Bossio el mismo espacio", escribe el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner involucrando al ex jefe del ANSeS.

De la BANELCO y otras YERBAS ¿Se acuerdan de la Banelco? ¿Recuerdan los titulares de diarios? La renuncia de un... Posted by Diputado Julio De Vido on domingo, 5 de noviembre de 2017

El desaforado diputado nacional que hoy está detenido en la cárcel de Marcos Paz (allí había sido trasladado el viernes desde Ezeiza para que no esté alojado en la misma penitenciaría que Amado Boudou), también advirtió a Gioja que "daré precisas instrucciones a mis abogados para que procedan inmediatamente con las presentaciones ante la Justicia Federal". Y sigue..."para que cuando lo citen a declarar por las Obras Publicas que se ejecutaron en su Provincia (represas, estación Solar Fotovoltaica, Estadio de Fútbol, camino de Montaña, Túneles Viales, Centro Cívico, Viviendas, etc.) borre todos sus discursos de cuando me recibió como anfitrión en las inauguraciones y recorridas de obras, porque de trascender seguro irán a algún programa de televisión esos de archivo y lo harán quedar MUY MAL.".

En la carta, De Vido advierte que no será otro "pobre senador Cantarero", por el legislador peronista involucrado en las coimas de la causa Banelco (Reforma Laboral durante el gobierno de De La Rúa). El ex ministro deja trascender que no se callará (como Cantarero, que para el ex ministro fue un "chivo expiatorio") "PORQUE NO HAY PLAZO QUE NO SE CUMPLA NI DEUDA QUE NO SE PAGUE" (sic), señala al final de la carta.