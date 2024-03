La ola de despidos que golpea principalmente a diferentes áreas del Estado Nacional ocupó la parte central del mensaje pascual de la Conferencia Episcopal Argentina, que salió a pedir "solidaridad" para con aquellas personas afectadas que "se quedan al costado del camino".

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, grabó un video y en su mensaje sostuvo que "los frutos de la Pascua son la paz y la alegría que nos trae Jesús resucitado, pero la paz además de ser un don es una tarea; la paz se construye, no es un producto industrial, es artesanal".

"Se construye con el trabajo de cada día, con la vida de cada día, la cercanía, la entrega, y se construye con la solidaridad", sostuvo el obispo de San Isidro y exclamó: "¡Cuánta falta nos hace en este tiempo de emergencia!, en este tiempo de crisis, en donde cuesta tanto la vida de cada día, ¡cuánta falta nos hace la solidaridad!".

Luego, el también obispo de San Isidro hizo hincapié sobre la situación actual que atraviesa el país con la política de ajuste que está llevando adelante el gobierno del presidente Javier Milei, quien el pasado martes cerró el Foro Económico Internacional de las Américas con un discurso en el que aseguró que caerán 70.000 contratos de empleos en el Estado. En este sentido contó: "Hemos recibido últimamente en la Conferencia Episcopal grupos de personas que quedan sin trabajo, gente que queda como al 'costado del camino'; es tremenda esta herida", afirmó Ojea. Y advirtió: "El día que nos gane la globalización de la indiferencia, el día que se nos endurezca tanto el corazón que no tengamos sensibilidad para estos hermanos y hermanas que quedan sin trabajo, ese día no nos podemos llamar cristianos; ese día vamos a decir 'nos ocupamos solamente de nosotros mismos y los demás: ¿Qué importa?'", advirtió. Y luego invitó a los argentinos a pedir "esa gracia de descubrir con una imaginación nueva la caridad cristiana".

Hacia el final del video, monseñor Ojea destacó: "Siempre la Pascua nos da una nueva creatividad para poder crecer en el amor, para poder crecer en la caridad. El papa Benedicto nos enseñaba que la fe que es un don de Dios. La fe nos libera del aislamiento del yo y nos lleva a la comunión. Pero todo acto de fe es en sí mismo, y como tal encuentro con los hermanos. Es un acto que me lleva a ser más responsable de la vida de los demás", dijo.

Por último expresó: "Pidámosle al Señor renovar esta fe que la necesitamos tanto. El agua nueva del bautismo refresque toda nuestra alma para poder redescubrirnos en el amor y de este modo crecer como personas y como cristianos. Muy felices Pascuas. Que Dios los bendiga".

Después de que Milei anunciara que caerán otros 70.000 contratos estatales, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó el miércoles último que este número es de los "contratos analizados" y que aún el Gobierno no tiene la cifra final.

"Hay 15.000 que van a proceder a ser bajas al 31 de marzo, el resto se va a renovar por 6 meses mientras que sigue avanzando en el análisis de cada uno", dijo el portavoz libertario durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Sin embargo aclaró: "Son temas sensibles, hay lugares de trabajo e ingresos detrás, pero el trabajo de auditoría es muy quirúrgico. Los tiempos son más lentos de lo que uno quisiera. Todavía hablamos de un número no consolidado".

Luego, expresó: "Nadie quiere hacer daño, sino depurar la planta pública y que la gente no pague salarios que no corresponden, que sea lo más justo". Y señaló: "Hay un consenso de la sociedad de no seguir pagando cuestiones que no corresponden con la Argentina en la que vivimos y con lo que los argentinos votaron".

ATE para el miércoles

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estima que se efectivizaron ya diez mil despidos y se anunció un paro de 24 horas para el miércoles 3 de abril ante la ola de despidos de empleados estatales impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.