La CGT se pronunció hoy por el "el desarrollo, la producción y el trabajo, la defensa del aparato productivo nacional y la generación de empleo genuino", en el marco de "una instancia decisiva para superar la crisis", y reclamó políticas económicas que fortalezcan los sistemas de seguridad social y de salud, al conmemorar con un multitudinario acto el 76° aniversario del Día de la Lealtad Peronista.



Los dirigentes de la central obrera leyeron un documento de fuerte tono político elaborado por los gremios convocantes, durante un acto en la intersección de las Avenidas Paseo Colón e Independencia, en el Monumento Canto al Trabajo, a 100 metros de la sede de la CGT.



"La Argentina y el Gobierno afrontan una instancia decisiva para superar la crisis económico-social heredada y agravada de forma dramática por los efectos de la pandemia" de coronavirus, sostuvo la CGT, que aseguró ser "la reserva desde donde el Movimiento Nacional puede reconstruir el tejido social y fortalecer la actividad política".



La CGT remarcó que la marcha y el acto de hoy en el Monumento Canto al Trabajo fueron "la expresión de unidad de los trabajadores y del movimiento obrero organizado y de la vocación para sostener la unidad del peronismo", y reclamó la aplicación de políticas que sienten las bases de "la transformación económica y social de la Argentina".



El consejo directivo también enfatizó que "es tiempo de justicia social" y que ese es "el compromiso irrenunciable del movimiento obrero", y convocó a que el peronismo promueva "la alianza entre la producción y el trabajo a través de la profundización del diálogo social institucionalizado para elaborar los necesarios consensos" tripartitos.



"Es momento de transformar hacia adentro el horizonte y el futuro de los argentinos y de producir el desarrollo nacional con equidad para posibilitar un proceso de movilidad social ascendente y una justa redistribución de la riqueza", afirmó la central obrera que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña y que renovará autoridades el 11 de noviembre.



La central sindical ratificó que "representó y continúa representando a la inmensa mayoría de los trabajadores sindicalmente organizados, una responsabilidad que la convoca a la defensa irrestricta del aparato productivo nacional", y se pronunció por "el acceso universal a una educación de calidad y el desarrollo con equidad".



"Se impone un compromiso de responsabilidad social empresaria por parte de los sectores de mayor concentración económica y la reconstrucción de un Estado presente, regulador de la economía y promotor del desarrollo económico-social. El peronismo debe promover la alianza entre la producción y el trabajo, única fórmula que garantiza un crecimiento sostenible con justicia social", puntualizó.



También señaló que para ello es preciso profundizar "el diálogo social institucionalizado como instrumento necesario para elaborar en conjunto los consensos que permitan ubicar el empleo productivo en el centro de las políticas públicas para superar una situación que margina a los sectores más desprotegidos, lo que profundiza las desigualdades sociales y condiciona el crecimiento uniforme y equitativo del país".



La CGT llamó a reconstruir el tejido social y fortalecer la política como herramienta transformadora y sostuvo que "ese es el compromiso para poner de pie a un país y una sociedad que no se resigna a las desigualdades sociales y la postración económica".



"La profundidad de la crisis requiere de señales muy claras. Es momento de transformar hacia adentro el horizonte y el futuro de los argentinos. Llegó la etapa de implementar políticas que sienten las bases de la transformación económico-social porque es tiempo de justicia social, un compromiso irrenunciable y militante del sindicalismo", concluyó.



Del acto participaron los gremios estatales, del transporte, de la producción y los estatales confederados en la CGT, los agrupados en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la central obrera, los del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) de Omar Viviani, las entidades marítimas y portuarias y de la industria naval y las 30 organizaciones alineadas en el espacio Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional (Semun) del ferroviario y titular de la CATT Sergio Sasia, entre muchos otros.



Entre otras, se destacaron por la magnitud de la convocatoria las columnas de camioneros, metalúrgicos, ferroviarios, construcción, mercantiles, docentes de la UDA, mecánicos, estatales de la UPCN, bancarios y carne, entre otras entidades.



Los secretarios generales de Camioneros y Sanidad, Hugo Moyano y Héctor Daer, cotitular de la CGT, resaltaron que ningún trabajador votará "en contra de sus intereses".



Y se manifestaron en rechazo de la flexibilización de derechos laborales que promueve Juntos por el Cambio y del proyecto para abolir las indemnizaciones de ley por despido para instrumentar un Fondo Nacional de Cese Laboral.



"Estoy convencido que el resultado de las PASO fue un llamadito de atención y que todos ya trabajan para revertirlo. Ningún trabajador votará a alguien que le quitará derechos. A la oposición lo único que le interesa es quitar derechos", advirtió Moyano.



En tanto Daer alertó que la propuesta de JxC de modificar leyes laborales "no solo procura eliminar la indemnización sino los convenios y la fortaleza sindical".



Daer se pronunció por determinar una agenda para el movimiento obrero organizado y dijo que la CGT debe basar sus ejes centrales en "la discusión social que viene".



Sasia, titular de la Unión Ferroviaria (UF) y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), ratificó a Télam su rechazo al intento opositor de "amenazar las conquistas laborales"; aseguró que los trabajadores "saben cómo defenderse" y subrayó que el movimiento obrero está del lado de "la producción, el desarrollo y el trabajo argentino y no por la derogación de derechos".



"Los trabajadores no están con quienes pretenden avanzar para derogar derechos laborales y con quienes facilitaron un ingreso indiscriminado de capitales solo para reproducir beneficios financieros depredatorios y fugarlos al exterior. Por lo tanto, la CGT debe estar unida y, en noviembre, es preciso votar por quienes aun con errores piensan como nosotros, porque se elegirá entre dos modelos de país", concluyó.