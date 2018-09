Devaluación. En todo el mes de septiembre, el dólar subió un 10% y acumula 121% en lo que va del 2018.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció cambios normativos para reforzar el carácter contractivo de su política monetaria y así contribuir al cumplimiento de la meta comprometida de crecimiento cero de la base monetaria hasta julio de 2019.



Se anunció que desde octubre aumentarán en 3 puntos porcentuales los encajes bancarios y se habilitará el pago de intereses de plazos fijos de forma mensual, en lugar de hacerlo al final de la colocación.



En una comunicación emitida ayer, la entidad dispuso una suba de 3 puntos porcentuales para las tasas de exigencia de efectivo mínimo, es decir de los encajes, para las entidades de mayor tamaño como una medida para continuar el desarme de Lebac (Letras del Banco Central) de octubre.



Además explica que ese incremento podrá ser integrado con Leliq (Letras de liquidez) y/o Nobac (Notas del Banco Central) y advierte que como se trata de instrumentos remunerados, la "medida no debería generar una reducción de las tasas pasivas del sistema".



También para estimular la captación de nuevos depósitos a plazo fijo por parte de las entidades, el Central permitirá que "la totalidad de la exigencia de efectivo mínimo sobre el incremento de dichos depósitos se integre mediante Leliq y Nobac como una acción más para reforzar el sesgo contractivo de la política monetaria.



A la vez, permite reducir la posición mínima diaria de efectivo para que los bancos puedan participar más activamente en las operaciones de subasta de Leliq a las que convoque la autoridad monetaria. Lo que impactará más en los ahorristas está relacionado con las nuevas disposiciones sobre los plazos fijos. Para estimular la captación de depósitos a plazo fijo permitirán a los bancos el pago de intereses con una periodicidad no inferior a 30 días, en lugar del pago íntegramente al final como se venía haciendo. Por último se permitirá a las entidades adquirir Notas de Compensación de Efectivo del BCRA con parte de sus tenencias de billetes "no afectadas a la Compensación Interbancaria de Billetes". Esta batería de medidas sumará un nuevo capítulo mañana cuando debute una nueva estrategia para domar al dólar: la divisa flotará entre 34 y 44 pesos.