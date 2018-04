Arroyo El Gato. Esta obra se encuentra terminada en un 95% y sólo resta finalizar un tramo que se espera concluir en mayo.

El gobierno de María Eugenia Vidal y el del municipio de La Plata están encarando la etapa final de las obras hidráulicas para prevenir inundaciones en esa ciudad, donde está viva la tragedia de 2013, y autoridades explicaron que se registran "mejoras significativas" en el nivel de escurrimiento del agua de lluvia.



A cinco años de la inundación del 2 de abril tras la caída de 400 milímetros de agua, los informes señalan que en la Cuenca Región Capital se finalizaron 38 obras hidráulicas por un total de 110 millones de dólares. En tanto, hay otras 13 obras en ejecución por 83 millones de dólares, trabajos que beneficiarán a 430 mil vecinos de La Plata (casco urbano, Tolosa y Ringuelet), Berisso y Ensenada.



El intendente Julio Garro afirmó a Télam que "esta es una fecha que nos duele y que nos reclama seguir trabajando para no volver a pasar por la misma situación de abandono que vivimos los platenses, ya que detrás de cada hogar donde entró el agua hay una familia que sufre". "La diferencia con el pasado es que estamos por terminar las obras del Mega Plan Hidráulico y que el municipio ahora está preparado para asistir a los vecinos ante una emergencia hídrica", dijo.



Garro enfatizó que "nuestro sistema de monitoreo nos permite conocer en tiempo real el estado de los arroyos y anticiparnos a tormentas fuertes para actuar de forma preventiva", no obstante, reconoció que hasta que no se terminen las obras existe el riesgo de inundaciones, por lo que "seguimos haciendo tareas preventivas: reparamos más de 3 mil bocas de tormentas y drenajes para que el agua pueda escurrir con mayor velocidad".

Derivador y aliviador calle 131. Estas obras contemplan un conducto de doble celda de hormigón armado para transporte de agua de lluvia.





La obra de saneamiento, ensanche y canalización del Arroyo El Gato -que va a permitir una más rápida evacuación del agua de lluvia- se encuentra terminada en un 95% y sólo resta finalizar el tramo que va desde las calles 4 bis a calle 12, lo que se espera concluir antes de mayo.



El director de Hidráulica de La Plata, Luis Caruso, explicó que "fue el sector más complejo porque hubo que reubicar a 444 familias que vivían a la vera del arroyo". "Las obras que se hicieron después de la inundación son para evitar que los arroyos Pérez y Regimiento ingresen al casco urbano como entraban antes" y añadió que ahora "los conductos pluviales funcionan mejor porque solamente tienen que sacar el agua del casco, mientras que el agua de ambos arroyos se saca a través de los aliviadores".



El informe precisa que se reconstruyó el puente sobre calle 12, y que se realizó una nueva ferrovía que eliminó el terraplén del ferrocarril en el tramo entre las calles 511 a 516 "dando continuidad a cualquier excedente hidráulico superficial hacia la zona de bañados". En paralelo, se terminó la obra de desagües pluviales en el Arroyo Maldonado y se trabaja en los de Villa Dietri, Barrio Universitario, Cuenca Zoológico y Watzerborn.





17 horas bajo el agua



Las horas de mayor inundación en el interior de las viviendas fueron entre las 19 del 2 de abril y las 2 del día siguiente. El agua permaneció entre 7 y 17 horas, de acuerdo con la zona: las más afectadas fueron Tolosa, Ringuelet, Plaza Belgrano, San Carlos y La Loma. La corriente evolucionó de Sur a Norte.