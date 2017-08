Oscar Edgardo Alvarenga, un expolicía que trabaja en el equipo de asesores del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y estaba desaparecido desde el martes pasado, fue encontrado ayer por la mañana en el casino del Hipódromo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad, que precisaron que a Alvarenga "lo encontró la policía bonaerense a través de videos" hoy "a la madrugada", y que ahora se encuentra "en la casa y con la familia". Por su parte, Alvarenga aseguró que "no" logra recordar cómo se perdió y admitió que sufre "un problema personal" que deberá "abordar" con la contención de familiares y amigos. A las pocas horas después de que se conociera la noticia de su aparición, Alvarenga escribió un mensaje en su cuenta de Facebook en el que dijo: "No fue mi intención provocar esta conmoción, no fui consciente de la magnitud del problema que originaba, pero no logro recordar en qué momento me perdí". "Quiero agradecer a todos por la preocupación y el esmero con el que encararon mi búsqueda. A las autoridades de la gobernación de Buenos Aires, al ministerio de Seguridad y mi policía, a los medios de comunicación y al público en general", expresó.