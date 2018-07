Destino final. El Rigel fue hallado a la altura de la costa de Punta Tombo en Chubut. El guardacostas SB-15 "Tango" pudo verificar un indicio con un ROV (robot operado a distancia), que tomó imágenes por fuera del casco.

Después de 23 días de intensa e incesante búsqueda, que incluyó más de 100 efectivos, medios de superficie, aéreos y terrestres exclusivamente destinados al rastreo del barco desaparecido en aguas del Atlántico Sur el 9 de junio, Prefectura Naval Argentina (PNA) encontró ayer hundido al pesquero Rigel.



La PNA logró ubicar el casco de la embarcación desaparecida en Rawson, provincia de Chubut, a 93 metros de profundidad. Asimismo, Prefectura destacó que "nunca detuvo la exploración por aire, agua y tierra" pese a las malas condiciones meteorológicas que se registraron en esa zona el último mes.



En el operativo de búsqueda participaron un centenar de efectivos, además de medios aéreos, terrestres y marítimos, como el guardacostas "Tango" del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental, que localizó el barco.



Sus equipos especiales diseñados para realizar investigación subacuática con sondas de barrido electrónico y la inmersión del ROV (robot operado a distancia) "permitieron dar con el casco del Rigel a 93 metros de profundidad y 44º de latitud sur y 062´ longitud oeste", indica el parte de prensa del Ministerio de Seguridad.



Todavía no hay precisiones acerca de cómo continúa el rescate en el mar argentino o si lograron avistar o detectar cuerpos de los tripulantes a bordo del barco hundido. Lo que sí ya se desplegó un equipo de psicólogos del Departamento Sanidad de la Prefectura para que asista a los familiares de los nueve tripulantes que iban a bordo del pesquero, que ya fueron notificados del hallazgo.



El buque, que estaba tripulado por unos nueve marineros, zarpó el 5 de junio y a las 23:47 se activó la boya de socorro, cuando estaba a la altura Rawson. Se dirigía a Comodoro Rivadavia para pescar langostinos.



La embarcación perdió la comunicación con la PNA el pasado 9 de junio, cuando navegaba a 111 millas náuticas (alrededor de 220 kilómetros) al sudeste de la ciudad de Rawson, y dos días después, se halló en la zona el cuerpo del capitán, Salvador Taliercio, flotando en el agua, cerca de una gran mancha de hidrocarburo que presuntamente pertenecía al navío.



"En el momento de la última comunicación, las condiciones climáticas no eran buenas, con olas de 5 metros de altura y los vientos de 30 a 40 kilómetros por hora", explicó la Prefectura en esa oportunidad. Rigel tiene 50 años de antigüedad, pertenece a la empresa Pesca Nueva, y es un "fresquero" -es decir, no procesa a bordo- de 27 metros de eslora (largo), 6,10 de manga (ancho) y 3,10 de puntal (alto). Su puerto de asiento es la ciudad bonaerense de Mar del Plata.