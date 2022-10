Casi 36 horas después de iniciado el operativo de búsqueda del que participaron Prefectura Naval Argentina (PNA), Bomberos Voluntarios y el equipo de Policía de Misiones, los efectivos encontraron un cuerpo en Foz de Iguazú, Brasil.

Según confirmaron a Infobae, pertenece a un ciudadano de nacionalidad canadiense, de 58 años, y ahora investigan si se trata del mismo hombre que cayó este lunes desde una de las pasarelas del salto Bosetti. Fuentes de la investigación confiaron a este medio que el hombre fue reportado como desaparecido en un hotel de Puerto Iguazú. La Justicia brasileña llevará a cabo los procedimientos correspondientes.

La cronología de los hechos

Primero fueron gritos. Cuando los escuchó, la guía de turismo que lideraba un contingente de 30 personas que recorrían las Cataratas del Iguazú se sobresaltó. Eran cerca de las 11 de la mañana de este lunes y lo que le manifestaron los pasajeros era trágico: habían visto caer a un hombre al río desde el primer balcón del Salto Bosetti. Los gritos continuaron. Nadie sabía bien qué hacer. En medio de la desesperación, la mujer dio aviso a las autoridades del Parque Nacional Iguazú.

Rápidamente se puso en marcha el operativo de búsqueda del que aún participan Prefectura Naval Argentina (PNA), Bomberos Voluntarios y el equipo de Policía de Misiones. Sin embargo, debido al mal clima y al importante caudal de agua que las Cataratas registran desde la semana pasada, el rastrillaje no está resultando una tarea fácil. ”A pesar de que bajó un poco el nivel del agua, todavía hay correntada. Por eso la búsqueda es solo en superficie. No se están usando buzos”, explicaron a este medio desde PNA.

Este martes, a casi 36 horas de incidente, Martín Brítez, el juez de Instrucción N°3 de Puerto Iguazú, que investiga las circunstancias en las que el hombre cayó al vacío, conversó con Infobae. “Si bien algunas personas vieron caer a esta persona, llama la atención el hecho de que no pidió ayuda. Por otro lado, tampoco intentó aferrase a los pilotes de cemento que sostienen la pasarela. O bien entró en shock y no tuvo capacidad de reacción o, directamente, quería caerse”, sostuvo.

Según el magistrado, hasta ahora, los ejes de la investigación se basan en dos puntos. El primero: confirmar la identidad del hombre. Una posibilidad es corroborarla a través del registro de ingresos que tiene el parque, pero debido a la gran cantidad de turistas que recibe por día, aún no lo lograron. De este punto también se desprende que el hombre llegó a las Cataratas solo y no en grupo, como trascendió en un principio. “Si hubiera estado acompañado, alguien hubiera reclamado por él. Pero no hay denuncias relacionadas con la ausencia de una persona”, dijo.

El segundo aspecto tiene que ver con las condiciones meteorológicas poco favorables de la zona. En función de eso se cree que el cuerpo del hombre, a quien ya se descarta encontrar con vida, puede aparecer relativamente “rápido”, pero lejos. Incluso, hasta se contempla que sea en la orilla brasilera.

Durante la comunicación con Infobae, Brítez descartó la versión de la “selfie”, es decir, que la caída del hombre estuviera relacionada con un intento de sacarse una foto subido a la baranda de la pasarela (lo cual está prohibido) y que hubiera perdido el equilibrio. Según el magistrado, de la decena de testimonios que recogió, entre testigos y empleados que trabajaban en el Parque, nadie confirmó ese trascendido.

Si se resbaló en la parte superior del salto y luego entró en shock o si se quiso tirar y se dejó llevar por la fuerte corriente aún es un interrogante.

Otro de los trascendidos descartados: que el hombre se había quitado las zapatillas antes de subirse a la baranda. En contrapartida, el magistrado brindó precisiones sobre el calzado encontrado durante los rastrillajes. “Se tata de una Under Armour color azul. Es una zapatilla de trekking”, dijo. Además aclaró que la misma fue hallada en la parte inferior del Salto Bosetti, a unos 50 o 100 metros de donde cayó el turista.

Con respecto a la fotografía que muestra al hombre con el agua hasta la cintura luego de caer al vacío, y que habría tomado un turista, sostuvo que la imagen (que dio a conocer el medio local Más El Dorado) aún no forma parte del expediente. Para que eso suceda, los peritos deberán confirmar su autenticidad.