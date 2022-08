Efectivos de la Prefectura Naval encontraron poco antes de las 11 un cuerpo en el río Lujan, a la altura de la localidad bonaerense de San Fernando, que sería de una de las personas que estaban desaparecidas luego de que una lancha a gran velocidad y con sus conductores alcoholizados chocara el bote en el que circulaban, provocando además heridas a otras dos tripulantes confirmaron a Télam fuentes oficiales.



El hecho ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 20, cuando el bote a remo con cuatro trabajadores a bordo regresaba por el río desde una isla del delta y fue colisionado por una lancha deportiva que venía a gran velocidad frente al puesto de Vigilancia Canal San Fernando de Prefectura, dijeron a Télam fuentes de la institución.



Como consecuencia del impacto, el bote se partió y dos de sus ocupantes fueron rescatados heridos por personal de la Prefectura Naval y trasladados al Hospital Petrona de Cordero, en la localidad de San Fernando.



Los sobrevivientes son Claudia Verónica Castro, de 35 años, y Sixto Quiroga, de 29, en tanto que otros dos trabajadores que viajaban en el bote y permanecen desaparecidos fueron identificados como Martín Castro, de 33, hermano de la mujer y Sergio Duarte, de 30, pareja de Claudia.



En el lugar del hallazgo del cuerpo que aún no fue identificado se encontraba Claudia Verónica Castro, quien fue dada de alta este viernes por la mañana. Personal de Prefectura Naval buscaba intensamente a los desaparecidos la mañana de este viernes y un helicóptero sobrevolaba la zona.



En tanto, las dos personas que viajaban en la lancha fueron sometidos al test de alcoholemia y dieron positivo, pero aún resta esperar los resultados del análisis de laboratorio para confirmar cuál es el dosaje, indicaron las fuentes judiciales y precisaron que no se encontraron botellas de bebidas alcohólicas dentro de la embarcación.



En principio, los tripulantes de la lancha no serían indagados durante esta jornada. En la investigación del hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Rincón de Milberg y Tigre, a cargo de José Amallo.

Fuente: Télam