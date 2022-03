Luego de que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires les sacara parte de las carpas a los piqueteros para impedir ayer que acampen en la Avenida 9 de julio, los movimientos sociales decidieron redoblar la apuesta tras no ser recibidos por el Gobierno y empezaban a preparar el acampe en la 9 de Julio. En la misma línea, el corte seguirá hoy. En el Gobierno sostienen que no cederán a los reclamos y que no habrá más planes. Piensan en el programa de reconversión laboral.