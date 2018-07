La mamá de Federico Rearte, el chico de 22 años atropellado por el hijo del diputado Walter Correa, pidió justicia y sostuvo: "Queremos que se lo juzgue como a cualquier hijo de vecino y no como a un hijo del poder".



"Quiero que no quede impune, que se haga justicia. Nunca me imaginé en esta situación, pero acá estoy, como una del montón", dijo Norma ayer en diálogo con el canal Todo Noticias. Y agregó: "Vamos a trabajar para que la pasada corta de 22 años de mi hijo no haya sido en vano".



El sábado, el hijo del diputado nacional del Frente para la Victoria, Javier Correa (30), fue detenido después de atropellar, matar y abandonar a Rearte en el partido bonaerense de Moreno. Correa conducía una camioneta Eco Sport y se llevó por delante a Rearte, que conducía una moto Honda XR 250 en el cruce de las calles Corrientes y Soldado Derrico. Tras el impacto, Correa se dio a la fuga. Y más de una hora después se presentó en la Comisaría 5 y reconoció que era el conductor de la camioneta, que tras el impacto acabó visiblemente dañada en el frente.



"Cualquiera puede tener un accidente, pero te bajás. No lo dejás tirado como a un animal", dijo Norma ayer por la mañana y contó que Federico estaba yendo a ver a su novia cuando fue atropellado. "Estaba yendo a buscar a su novia y nunca llegó", señaló. "Él se fue impunemente, arregló todo lo que quiso y como cualquier hijo del poder se entregó", manifestó.



Norma afirmó que tras conocerse que el involucrado era el hijo del diputado Walter Correa, todos los trámites se aceleraron. "Le iban a hacer la autopsia este domingo para que me lo entreguen mañana, pero de repente un alma caritativa movió todo y le hicieron el examen ayer rápido (por el sábado)", detalló.



Walter Correa es diputado nacional por el Frente para la Victoria, que tiene como referente clave a la expresidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner.



"Este señor cuando me vea se va a acordar de estos ojos, porque cuando lo mire no voy a tener necesidad de decirle nada: con solo mirarlo ya está", sentenció Norma. La madre de Federico también rechazó cualquier tipo de "arreglo" con los familiares del involucrado en el "homicidio culposo". "Somos gente de laburo y no necesitamos limosna. Solo quiero que le den la condena que le corresponde", subrayó. "Nadie (de la familia Correa) me llamó, igual hay que tener mucho coraje y dignidad para hacer eso", afirmó Norma. Correa, el hijo del diputado, atropelló a Rearte, abandonó al joven y escondió la camioneta en la casa de su novia. Luego, se presentó en la comisaría 5 de Moreno, donde quedó detenido por "homicidio culposo". La fiscal 3 de Moreno, Luisa Ponte Corvo, investigará además si Correa estaba alcoholizado. La víctima era hijo de la portera de la escuela 24 de esa localidad.

El líder de un sindicato



Walter Correa es diputado nacional por el Frente para la Victoria-Partido Justicialista, según el sitio digital de la Cámara de Diputados. Lidera el Sindicato de Obreros Curtidores. Según investigadores, la camioneta con la que su hijo mató a Federico Rearte, pertenece al gremio. Walter Correa trabajó en la Confederación General del Trabajo (CGT). Juró en el Congreso Nacional por "Juan Domingo Perón, Evita Perón, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos".

