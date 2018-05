El líder de Camioneros, Hugo Moyano, lanzó ayer un claro desafío al Gobierno luego de ratificar el pedido de aumento del 27%. El extitular de la CGT le advirtió al Ejecutivo que "la pelea va a ser con el que se ponga adelante".



"Nosotros no elegimos a los enemigos, los eligen ellos", aseguró Moyano durante una conferencia de prensa brindada en la sede del sindicato, en la que también criticó al gobernador de Salta: "Si me ponen entre Macri y Urtubey, pido una 45".



En Brasil hay desabastecimiento por una huelga de camioneros y Pablo Moyano ya avisó: "Acá tenemos que copiarlos". Moyano dijo además que los empresarios "están en condiciones" de pagar lo que reclaman, aunque afirmó que "el Gobierno no los deja".



"Los gobiernos pagan, los trabajadores quedan. Que elijan los empresarios si quieren andar bien con nosotros o con el Gobierno. No se descarta nada, ni un paro ni un abrazo con los empresarios. Que ellos elijan", aseveró.



El dirigente afirmó que la respuesta de los empresarios "tiene que ser rápida" y que el 27% "permitiría mantener el poder adquisitivo del salario". Además, explicó que hace tres meses acordaron un plus salarial con los empresarios pero el ministerio de Trabajo se niega a homologarlo. El sindicalista también tuvo duras palabras cuando fue consultado sobre los dichos de Horacio Rodríguez Larreta, que tildó de "patotero" a Pablo Moyano por la amenaza de replicar la protesta de los camioneros brasileños. "Estos son patoteros para afanarse la guita y llevársela afuera. No chorros", disparó.