Sergio Massa defendió anoche una política exterior orientada 'a favorecer las exportaciones y privilegiar los intereses nacionales', mientras que Javier Milei dijo que 'las relaciones comerciales son asuntos de los privados y el Estado no se tiene que meter'.

Además, el ministro de Economía planteó potenciar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y le pidió definiciones a su contendiente sobre las relaciones diplomáticas con el Vaticano, a raíz de las declaraciones en las que Milei calificó al papa Francisco como 'un representante del maligno'.

'En un mundo convulsionado, tenemos que poner el eje en la multipolaridad y tenemos que tener relaciones con todos los países', subrayó Massa en el debate.

Massa defendió las relaciones con Brasil y China, y le preguntó a Milei si estaba dispuesto a romper vinculaciones con esos dos países, y recordó que tildó a los mandatarios de esas dos naciones de 'comunistas'.

'Las relaciones comerciales son asuntos de los privados y el Estado no se tiene que meter. El Mercosur no avanza y si China no nos compra, podemos utilizar la triangulación para llegar a esos mercados', fundamentó Milei.

Massa replicó que lo que estaba proponiendo el economista no era otra cosa más que dejar el comercio exterior en manos de 'las guaridas fiscales'. 'Es lo que hizo tu familia que tiene propiedades en EEUU', remarcó Massa.

Y agregó: 'No podemos caer en perjuicios ideológicos'.

En tanto, Milei reiteró que la política exterior de un eventual gobierno de Milei estará alineada con 'Estados Unidos e Israel'.

En cuanto a Malvinas, Massa le preguntó a Milei si estaba dispuesto a sostener el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

En ese sentido, recordó que Milei habló de favorecer la autonomía de los isleños, la población británica que ocupa las islas.

Milei afirmó que mantendría el reclamo de soberanía, pero reconoció que admiraba la figura de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, que gobernaba el Reino Unido cuando se produjo el conflicto bélico.

'Thatcher es un enemigo histórico de Argentina. Hay que respetar a los excombatientes de Malvinas', remarcó Massa.

Milei aseguró que si tenía que pedir discutas 'lo iba a hacer', y sostuvo que si el Papa venía a 'Argentina lo iba a tratar con los honores de un jefe de Estado'.

La cuarentena fue 'un delito'

Massa reiteró su llamado a la "unidad nacional", valoró que se cumplan "40 años del retorno de la democracia en Argentina" y pidió "poner en agenda los nuevos derechos humanos", como el "derecho a la tierra" y a un "ambiente sano".

Por su parte, Milei, señaló que hay "una democracia fallida" porque cuando gobierna el peronismo "el respeto a las minorías se convierte en una tiranía de las mayorías", a la vez que consideró que "la cuarentena durante la pandemia" fue un "delito de lesa humanidad".

Así se expresaron ambos candidatos en el último eje temático -derechos humanos y convivencia democrática- del debate presidencial obligatorio que se desarrolló anoche en la Facultad de Derecho de la UBA.

Por su parte, el candidato presidencial Sergio Massa destacó que "a 40 años del retorno de la democracia en Argentina, me parece central que tengamos la posibilidad de hablar de convivencia democrática y reafirmar la idea de Memoria, Verdad y Justicia".

"El Nunca Más, el juicio a las juntas, son parte del patrimonio que a Argentina le reconocen en la región y preside organismos de derechos humanos internacionales", valoró el candidato de UxP.