Tras una larga jornada en la que por momentos estuvo en duda el quórum para arrancar hoy con la sesión especial en Diputados para probar las leyes de emergencia económica, social y sanitaria, el Gobierno logró anoche el dictamen de mayoría para el proyecto ómnibus y hoy no tendría dificultades para aprobarlo en la Cámara Baja. Además, se espera que el Senado lo convierta en ley mañana en una sesión sobre tablas gracias al aporte de los legisladores de Juntos por el Cambio que bajarán al recinto a dar quórum. Este gesto de macristas y radicales será clave para convertirse en ley el paquete de medidas ya que como no tendrá dictamen de mayoría requerirá los dos tercios de los votos para arrancar el debate en la Cámara alta.



La negativa de Juntos por el Cambio a dar quórum en Diputados derivó en múltiples negociaciones y hasta el propio presidente, Alberto Fernández, pidió "diálogo y responsabilidad" a la oposición, un gesto que a la inversa, nunca tuvo el kirchnerismo en la era Macri.



El interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió en un plenario de comisiones las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Solidaridad Social.



Con más de 40 firmas propias y el apoyo en disidencia de los interbloques Federal y Unidad Federal el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría, en tanto que Juntos por el Cambio emitió uno de minoría con 34 firmas.



Con los dictámenes del plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo quedó en condiciones de ser tratado hoy en el recinto de la Cámara, en un debate que se iniciaría pasado el mediodía.



Si bien ya se firmaron los dictámenes, la comisión continuaba anoche con la discusión del proyecto para el que se había anotado una extensa lista de oradores.



"Mañana tendremos quórum y tendremos sesión para garantizar a los argentinos que el presidente Alberto Fernández pueda poner de pie a la Argentina", dijo el diputado Sergio Massa, jefe de la Cámara Baja, antes de ingresar al Congreso, donde un plenario de comisiones debatía el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.



El oficialismo se aseguró el quórum con el aporte de Consenso Federal de Roberto Lavagna que a cambio obtendrá cargos en el Banco Central la Comisión nacional de Valores y el INDEC que ya está bajo el mando de Marcos Lavagna, hijo del economista. También comprometieron bancas los diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti.

El Frente de Todos está en desventaja con los números porque todavía no asumieron sus bancas los reemplazantes un puñado de diputados que pasó a formar parte de Gabinete nacional.



Frente al hecho concreto, el bloque de Juntos por el Cambio que conduce el cordobés, Mario Negri, sugirió desdoblar la sesión especial de hoy.



El mayor bloque opositor de Diputados propuso hacer hoy dos sesiones en la Cámara de Diputados, en forma separada, una sobre la jura de los legisladores que deben reemplazar a los dirigentes que renunciaron para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, y otra sobre el proyecto ómnibus que declara la emergencia pública, que es rechazada por esta fuerza política.



El Frente de Todos necesita la ayuda de Juntos por el Cambio para poder habilitar la sesión de jura de una veintena de diputados, ya que sin la participación del principal bloque opositor no alcanza los 129 legisladores necesarios para abrir la reunión plenaria del cuerpo.



Por ese motivo y ante las críticas de los gobernadores radicales de Corrientes, Gustavo Valdés, y Jujuy, Gerardo Morales, el Interbloque de Juntos por el Cambio, que conduce Mario Negri, propone hacer las sesiones en forma separada, ya que no darán quórum para debatir el proyecto ómnibus sobre emergencia pública en materia económica, fiscal, administrativa, financiera, energética, salud, social, y previsional.



El paquete de medidas económicas incluye subas de impuestos, del dólar ahorro y el dólar turista de 30%, congelamiento de tarifas, cambio en la fórmula para calcular los aumentos a los jubilados, etc.

Anuncian canasta navideña

Finalmente, el ministerio de Desarrollo Productivo anunció que en las principales cadenas del país los consumidores ya pueden comprar una canasta navideña a 199 pesos.



Fue uno de los puntos acordados en el encuentro de la semana pasada, y las empresas habían quedado en girarles el lunes una propuesta concreta, que terminó de cerrarse. La canasta estará compuesta por seis productos, que "se comercializará hasta agotar stock", dice el comunicado enviado por la cartera que dirige Matías Kulfas. Los productos que componen la canasta son: sidra, pan dulce, turrón, budín, garrapiñadas y confites. Aunque no fue una exigencia de la Secretaría de Comercio, algunas cadenas los venderán todos juntos en una caja (Walmart, Carrefour y Coto).

Marcha atrás con poderes para Alberto

Ante la ácida crítica de la oposición, el Gobierno nacional resolvió ayer la eliminación del polémico artículo 85 del proyecto de ley de emergencia pública que le otorgaba amplias facultades al Gobierno para reformar el Estado.



El polémico artículo le permitía a Alberto Fernández intervenir más de 60 organismos descentralizados que tienen atribuciones sensibles.



"Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar el rediseño organizacional de la administración pública nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias", indicaba el artículo 85º del título XII del proyecto de emergencia económica que el Presidente envió ayer al Congreso.



Entre los organismos descentralizados que hubieran quedado al alcance de la intervención de Fernández estaban los entes reguladores de la electricidad y el gas, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).