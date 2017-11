Presencia sanjuanina. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac (centro), en la reunión entre los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional.

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y la mayoría de los gobernadores coincidieron ayer en el "avance" de las negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias para instrumentar un nuevo pacto federal fiscal, que terminará de acordarse hoy durante un encuentro de los mandatarios provinciales con el presidente Mauricio Macri, en la Casa Rosada.



Previo a la reunión con el presidente, Frigerio y los gobernadores buscarán ajustar en una segunda parte del encuentro mantenido ayer las cuestiones -y detalles- que no quedaron debidamente cerrados durante una negociación que demandó varias horas de discusión en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la ciudad de Buenos Aires.



Como sea, voceros de las dos partes se mostraron "optimistas" en que se llegará a un acuerdo para cuando, hacia el mediodía, se realice el encuentro con Macri. La reunión entre los gobernadores y la Nación fue de tono muy cambiante, con momentos de muy alta tensión, en que quedaron expuestas profundas diferencias entre las partes, según las fuentes consultadas.



Cada gobernador buscaba defender los recursos de sus distritos en medio de distintas consideraciones sobre las reformas en el Fondo del Conurbano, la ley de responsabilidad fiscal o el impuesto a los Ingresos Brutos.



Cuando ya iban más de tres horas de reunión, apareció de forma inesperada, para sumarse a la reunión principal, el ministro de Interior. A partir de entonces, hubo tres horas más de discusiones, en las que hubo coincidencias, hasta que se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy.



"Están acordados casi todos los puntos. Esperamos al mediodía llegar a un acuerdo y que el Presidente pueda firmar un pacto fiscal con todos los gobernadores", dijo Frigerio al salir del encuentro.



El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, calificó de "intensa" la reunión de la que participó para contemplar "los alcances de este nuevo pacto fiscal que propone el Gobierno nacional". Explicó el mandatario sanjuanino que "entre los puntos propuestos está establecer la coparticipación del revalúo que propone el Gobierno nacional, (como también) el calculo periódico y automático de la compensación a cada jurisdicción provincial por la derogación del articulo 104".



A su vez, afirmó que se propuso "invitar y no obligar a los municipios a adherir a este esquema de pacto fiscal". Explicó que uno de los puntos "más relevantes que hemos planteado es un nuevo esquema de actualización de los sistema jubilatorios en el país". A su vez, informó que han propuesto "mirar las jubilaciones de privilegio que impactan directamente en los déficit que pueden tener los sistemas previsionales". Por su parte, el gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, afirmó: "Estamos cerca de lograr un acuerdo". El mandatario justicialista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó: "Hay algunas cuestiones técnicas a resolver, pero creo que podemos avanzar en un acuerdo". El mandatario jujeño Gerardo Morales (Cambiemos) reafirmó que las negociaciones "están avanzando". La actividad en el CFI entre gobernadores comenzó ayer al mediodía. La gran ausente fue la gobernadora bonaerense María Vidal. El principal punto en el que no hubo acuerdo remite a los juicios de provincias contra la Nación, ya que el Gobierno exige que desistan de la demanda en la Justicia, se resisten a hacerlo antes de que el acuerdo quede sellado. Télam





Los que no asistieron

Los gobernadores que no estuvieron presentes en la reunión de ayer, pero enviaron a un representante, fueron sólo cuatro: Santa Cruz, Santiago del Estero, Chaco y San Luis.



También hubo dirigentes peronistas que asistieron al encuentro en el CFI, como el jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Pichetto; el senador Juan Manuel Abal Medina; el diputado nacional Diego Bossio y el ex diputado nacional Jorge Yoma, entre otros. La actividad en el CFI comenzó a la mañana con una reunión de los ministros de Economía de las provincias y al mediodía comenzó la de los gobernadores, con la llegada más tarde del salteño Juan Manuel Urtubey.