Cuestión de fechas. En cuanto a la causa de las obras públicas, Cristina Fernández de Kirchner tendrá que sentarse en el banquillo en una fecha aún por determinar.

El juez federal Julián Ercolini envió ayer a juicio oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que está procesada por direccionar de manera ilícita obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.



Es una causa en la que se acusa a la senadora nacional de asociación ilícita y presunto fraude en la concesión de obra pública durante su mandato. Cristina será juzgada en esta investigación junto a los detenidos exministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y Báez, según la resolución del juez.



Ercolini hace así lugar a la posición del fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto "direccionamiento" de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- durante los gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina.



Según el fallo, Fernández, en su carácter de presidenta, "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar los bienes del Estado". La investigación apunta a que se pergeñó un plan en Santa Cruz para el manejo "fraudulento" de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años de gobiernos kirchneristas.



A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para "apoderarse ilegítimamente" de los fondos asignados a la obra pública vial. Todo mediante licitaciones con "irregularidades" destinadas al favorecimiento del empresario.



La Justicia destaca cómo se realizó la "conversión" de Báez, amigo del matrimonio presidencial, en empresario de la construcción para luego "ser insertado" en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado. Se nombra que días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, Báez fundó el Grupo Austral. "El expresidente montó la estructura institucional de su Gobierno con distintas personas de su confianza, quienes formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de Santa Cruz (de la que Kirchner fue gobernador)", explica Ercolini en el fallo.



Este no será el primer juicio abierto contra Cristina: en 2017, otro juez anunció que la sentará en el banquillo por el millonario perjuicio del Estado que supuestamente generó la decisión de su Gobierno de que el Banco Central vendiera dólares a un precio por debajo del establecido en la Bolsa de Nueva York. Efe