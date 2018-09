El radical Ernesto Sanz rechazó una vez más incorporarse al Gabinete nacional. El ex titular del partido, según adelantó Clarín a primera hora de la tarde de este domingo, había sido citado a la Quinta de Olivos. Tenían pensado ofrecerle el Ministerio de Defensa, que en la actualidad ocupa su correligionario, Oscar Aguad. No es la primera vez que este aliado le dice no a un ofrecimiento de Mauricio Macri; antes de asumir en la Rosada, a fines de 2015, se había anunciado que sería ministro de Justicia, pero luego adujo motivos personales y lo descartó.

Y justamente la cartera de Justicia es la que produjo otra confirmación, ya entrada la noche de este domingo. Allí seguirá Germán Garavano. Una de las versiones que viene circulando desde hace varios días -y hasta semanas- hablaba de un fuerte recorte en el presupuesto de este ministerio, lo que disparaba rumores sobre una salida de Garavano.

La negativa de Sanz, uno de los fundadores de Cambiemos, junto a Macri y Elisa Carrió, había desatado la furia de la líder de la Coalición Cívica, que lo ubica como uno de sus principales enemigos internos. Ya Carrió debió digerir la salida de Lopetegui y Quintana, a quienes calificó como "los mejores funcionarios" del Gabinete. Con Sanz, al menos tuvo una alegría.

Fuente: Clarín