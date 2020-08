La Cámara de Senadores convirtió en ley, al filo de la medianoche del jueves, la moratoria fiscal con el apoyo del oficialista Frente de Todos y sus aliados, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio votó en contra.

El proyecto que recibió 41 votos a favor y 28 en contra, fue enviado al Poder Ejecutivo para su reglamentación y contempla que podrán pagarse en planes de cuotas las deudas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas al 31 de julio y prevé premios para los contribuyentes cumplidores. La oposición, que en Diputados se abstuvo, en el Senado decidió votar en contra al considerar que el artículo 11 de la iniciativa era "un traje a medida" para perdonar la deuda que el empresario Cristóbal López mantiene con el Estado nacional por un litigio sobre el Impuesto al Precio de los Combustibles cuya causa se mantiene abierta ante la Justicia.

El proyecto incluye en la moratoria las deudas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas hasta el 31 de julio. Además, se establece el plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse. La iniciativa agrega que el primer pago de la moratoria vencerá el 16 de noviembre; mientras que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas y las obligaciones tributarias en 96 o 120 cuotas. La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego se aplicará la una tasa variable.

Las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas. En tanto, no podrán acceder quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30% dentro de los 60 días. Entre los principales puntos que sustentan la ley aprobada por el Senado, se destacan los siguientes:

Se incluirán las deudas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas hasta el 31 de julio.

Se eliminó el artículo 14 que habilitaba al Poder Ejecutivo a prorrogar la moratoria.

Se establece un premio a los cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente impositivo de 6 cuotas para las categorías A y B,

En caso de las categorías C y D será de 5 cuotas mensuales y consecutivas.

En las Categorías E y F será de 4 cuotas mensuales, en las Categorías G Y será de 3 cuotas mensuales, y en las I, J, K será 2 cuotas mensuales.

En ningún caso el límite del beneficio podrá superar los 17.500 pesos.

Habrá un descuento del 15% para quiénes paguen al contado.

No podrán acceder quiénes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30% dentro de los 60 días.

La caducidad de la moratoria será por falta de pago de 3 cuotas para grandes empresas y de 6 cuotas para Mipymes.

Las organizaciones comunitarias fueron incluidas como beneficiarias de la moratoria.



Las expectativas

Especialistas en asuntos tributarios consideraron que la nueva moratoria impositiva tiene aspectos a destacar, como el alcance a todo el universo de empresas, la amplitud de gravámenes, la eximición de intereses resarcitorios y multas, la extinción de acciones penales y los plazos e intereses.