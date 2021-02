Sin descanso, el presidente Alberto Fernández llegó desde México y se trasladó a Corrientes donde encabezó un acto en conmemoración al General José de San Martín en el día de su nacimiento. El jefe de Estado pronunció un discurso enérgico en donde no sólo recordó las proezas del “Santo de la Espada”, sino también de otros patriotas.

En ese marco, introdujo superficialmente la polémica desatada el viernes pasado por el escándalo de la vacunación vip y apuntó contra medios de comunicación y referentes de la oposición. Dijo que en momentos donde el Gobierno trabaja en “ir a buscar vacunas” para llevarle tranquilidad a la ciudadanía, desde ciertos sectores buscan enredar a los argentinos en “discusiones que no son importantes”.

“Nadie vino a decirme “Hice una gestión en China para conseguir una vacuna”; “Hice una gestión en Estados Unidos para conseguir una vacuna”. Lo tuvimos que hacer solos en compañía de los gobernadores”, se quejó.

Y continuó: “Cuando veo en diarios, en la tele y en las redes que se generan debates que nos obligan a desentender lo importante, pienso en aquellos hombres que no tenían esta adversidad que es luchar contra la prédica mal intencionada, contra las voces altivas que se levantan y se olvidan de lo que hicieron cuanto tuvieron que trabajar por los argentinos”.

Esta semana, el Presidente ya había apuntado contra la oposición, los medios y la Justicia desde México. Ahora retomó su estrategia política y comunicacional e hizo hincapié en que “el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas existentes”.

En ese sentido, prometió que seguirá trabajando para adquirir más dosis y confirmó que el fin de semana llegarán nuevos componentes del desarrollo ruso Sputnik V y, durante marzo, nuevas vacunas de AstraZeneca.

“A nosotros nos maltratan. Primero me dijeron que envenenaba a las personas y ahora todos quieren envenenarse. No importa. Cuanto más me quieren hacer claudicar, yo pienso en San Martín. No voy a ser nunca como él, pero quiero que algo de él me inspire”, cerró.

Esta noche llegarán a la Argentina 900 mil dosis de una de las vacunas chinas. Serán utilizadas para vacunar a los trabajadores de establecimientos educativos. Se suman a las inyecciones de los institutos Gamaleya y AstraZeneca que empezaron a inocularse a fines de diciembre a personal de la salud y adultos mayores.

La campaña oficial se vio manchada cuando el periodista Horacio Verbitzky reveló que el ex ministro Ginés González García había montado un vacunatorio vip para sus amigos en el Ministerio de Salud. La maniobra le costó el puesto y provocó un escándalo que abarca no sólo al Hospital Posadas, sino también a otros centros de salud donde fueron vacunadas personas que no están incluidas en los grupos de riesgo del coronavirus.

Esta mañana, el propio ahijado de Ginés reconoció que fue inoculado en San Nicolás. Se trata de Pablo Humberto González (57 años), también primo del ex funcionario.

“Sí, me vacuné en el vacunatorio del Hospital San Felipe, estuve a punto de morirme de Covid-19, la pasé muy mal. Me anoté en el registro de 9 de enero, como todo el mundo, no falseé nada, no me puse como grupo de riesgo, tampoco soy (Carlos) Zannini que se puso como personal de salud”, admitió en declaraciones a A24.

Lisandro Bonelli, sobrino de Ginés y el ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, también se inoculó y tuvo que dejar su cargo por el escándalo del Vacunatorio VIP.