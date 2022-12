Gran repudio generaron las declaraciones de una jueza en Chaco y el escándalo escaló a nivel nacional, tras la amenaza de muerte de la magistrada a un albañil.

La implicada es la jueza Laura Buyatti, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Villa Ángela.

En una conversación telefónica, cuyo audio se filtró en forma parcial en las redes sociales, se escucha a la mujer insultar y amenazar a Marcelo Acosta, en el marco de un reclamo por la realización de obras.

Allí el albañil hace referencia a José Álvarez Tovar, expareja de la magistrada, y la jueza le reclama por haberla amenazado con encadenarse en su casa y por nombrarla en un medio de comunicación.

"Vos venís a encadenarte a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Yo lo conozco al sistema, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder. Vos venís a violar mi domicilio particular, yo soy Laura Buyatti y acá estoy yo y mi hija, somos dos mujeres que vivimos solas", le advirtió la funcionaria judicial, quien además lo insultó diciéndole "planero".

Tras estallar el escándalo, Buyatti salió a defenderse: "No lo puedo atender. Tengo ataque de pánico. Me usaron. Yo no debo a nadie ni los conozco. Trabajaban con mi expareja".

En declaraciones que publicó la revista Litigio, la magistrada aseguró: "Yo no mato una mosca. Soy una persona normal que la llevaron al límite para que diga esto. Me llegan a las once y media de la noche y yo sola. ¿Un tiro? No tengo ni gomera".

"Evidentemente seguimos con el machismo a full", denunció luego y añadió "Querían que me retracte y les dije ´si entre hombres está bien gritarse, bardearse y patotear, volvemos al machismo puro: la mujer callada, sumisa y lavando platos´".

"A mí, si me atacan, yo voy a defender mi integridad física, la de mi hija y mi casa. Yo no tengo nada que ver. Usaron mi imagen para plata y les salió bien porque yo estoy en mi casa, que vivo sola con mi hija, y ellos negociando de 100.000 pesos a un millón se llevan con un abogado de Resistencia. Es todo lo que tengo para decir. Los derechos de la mujer, al tacho. Ellos pueden ir a tu casa y patotearte y vos calladita", concluyó.

Hoy se conoció que el Superior Tribunal de Justicia provincial decidió excluir a Buyatti de la nómina de magistrados convocados a prestar servicio en la feria judicial durante diciembre y enero.