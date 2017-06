El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parilli, fue escrachado por una pasajera en el vuelo 1870 de Aerolíneas Argentinas, con destino a El Calafate. El ex funcionario K fue el último en ingresar al avión y trató de pasar desapercibido al ponerse una boina, pero la mujer lo reconoció y le hizo pasar un mal momento.

"Contéstenos a los argentinos. Van a ir todos en cana y si no, no van a poder salir a la calle. Cómo hizo usted, entró como una rata cuando estábamos todos arriba del avión ya. No van a poder respirar, porque en la nuca todos los argentinos vamos a tratar de cobrarles todo lo que hicieron. Van a ir todos en cana, usted, Cristina, Boudou, Scioli. No va a poder dormir", se disparó la mujer mientras Parrilli estaba en el pasillo de la aeronave.

El ex funcionario se giró un par de veces a mirarla pero sin inmutarse y siguió su camino hasta el asiento. Uno de los pasajeros del avión que fue testigo del enojo de la mujer contó en diálogo con Todo Noticias que Parrilli continuó su viaje en primera clase.

No se trata de la primera vez que un ex funcionario kirchnerista pasa por un momento incómodo a bordo de un avión. El año pasado el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, padeció una manifestación espontánea de los pasajeros en un vuelo rumbo a Miami de American Airlines. "Rata", "basura" y "devolvé la plata", fueron algunas de las cosas que le gritaron. Ante el clima caldeado, el piloto amenazó con suspender el despegue y el "Chino" debió refugiarse en uno de los últimos asientos de la cola de la aeronave.