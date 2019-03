Una estudiante de la Facultad de Medicina de la UBA cruzó a un profesor en plena clase y, a partir del relato de otras chicas, lo denunció por acoso.

Una alumna de la Facultad de Medicina de la UBA interrumpe una clase y enfrenta a un profesor acusándolo de haber acosado a alumnas. pic.twitter.com/M5cZqY0eWJ — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 14 de marzo de 2019

El profesor increpado es Rodolfo Rothlin, un ex consejero superior del rectorado de la universidad y ex titular de la Cátedra III de Farmacología. Según supo Infobae, se trata de un docente ya jubilado que, por su prestigio académico, suele ser invitado por la facultad a dar charlas, pero que ya no forma parte de la plantilla estable.

"Usted tiene varios antecedentes. Una de mis mejores amigas sufrió un acoso por parte de usted. Yo en diciembre junté más de 15 testimonios de chicas que fueron acosadas por usted. Estaría bueno que antes de aplaudir un contenido sepamos de quién se trata y la pregunta apunta a si usted va a ponerse a disposición de estas chicas. Es muy grave la acusación porque incluso se dio en el marco de la Facultad", se escucha decir a la alumna Magalí Magnelli en un video que se viralizó en las redes sociales.

De acuerdo a fuentes de la facultad, no hay ninguna denuncia formal contra Rothlinen el Departamento de Género que funciona en la unidad académica. De igual modo, anunciaron que le iniciarán un sumario administrativo y que la estudiante será convocada para ampliar su declaración.

En su relato, la joven asegura que reunió más de 15 testimonios de chicas que vivieron situaciones de acoso con el profesor desde 1998. Sin embargo, dicen desde la UBA, al no haber dado ningún nombre, necesitan citarla para que puedan saber la identidad de ellas. El pedido inicial que hace Magnelli es la separación del profesor del cargo hasta que se esclarezcan los hechos. Sucede que el docente ya no tiene un cargo en la universidad.