La provincia de Corrientes vive horas de conmoción luego del atentado contra el diputado provincial del Frente de Todos Miguel Arias, baleado anoche en el abdomen durante un acto de cierre de campaña en Tapebicuá. El legislador había viajado hasta esa localidad para darle apoyo al candidato a intendente Carlos Brazeiro, quien estaba a centímetros del dirigente cuando recibió el tiro. Luego del ataque, y aún nervioso, el dirigente relató el instante justo después de escuchar el estruendo del disparo que tiene hoy al legislador peleando por su vida.

“Estábamos en pleno acto de cierre de campaña y el diputado Arias sufrió una herida de bala. Estaba pegadito al lado de él. Escuchamos el ruido y cuando miramos él se tocó la panza y estaba sangrando”, contó Brazeiro en diálogo con el periodista local Javier Ramírez desde el hospital de la localidad de Paso de los Libres, donde permanece internado el legislador herido. Durante los pocos segundos que duró el reportaje, el comunicador le preguntó si creía que el ataque iba dirigido en su contra. En pocas palabra, si se trató de un hecho con connotaciones políticas. “No tengo idea”, contestó el candidato a intendente. Luego se retiró.

El ataque ocurrió anoche mientras Arias se encontraba presenciando un acto de cierre de campaña junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, y candidatos locales que en pocos días participarán de los comicios en los que se votarán autoridades municipales y provinciales. Según los primeros datos, el diputado provincial fue herido de un disparo de arma de fuego calibre .22 por una persona que no logró ser detenida. Las primeras hipótesis señalan que el ataque estaría dirigido al candidato a intendente local.

Gloria Pared, compañera de fórmula de Brazeiro, también estaba en el acto junto a Arias y brindó más datos de lo que pasó anoche. Dijo que creía que se trataba de un ataque político y que desde su espacio “tienen miedo”.

“Estaba terminando de dar mi discurso, cuando de repente pasó esto. Cuando miro así estaban todos a los gritos y no se escuchó nada. Según el lugar donde estaba el compañero Arias, podría haber sido yo la que llevaba la bala. Él estaba sentado detrás mío. Cuando giré y vi lo que estaba pasando, miré y ya estaba el compañero tirado en el piso”, dijo Pared en diálogo con el canal TN.

La dirigente peronista dijo que el disparo provino de frente y que no llegó a ver nada más. Remarcó que al ser un pueblo de no más de 800 habitantes, no estaban preparados para vivir una experiencia de este tipo y pidió seguridad para todos, especialmente para los candidatos. Incluso, dijo que por una cuestión de seguridad, se trasladó hasta la ciudad de Paso de los Libres.

“En la conmoción y los nervios miraba para todos lados. Todavía estoy shockeada. De hecho mis compañeros me ofrecieron irme hasta Paso de los Libres porque no sabemos para quién iba dirigido el atentado. Por eso nos fuimos para allí porque seguimos con miedo”, añadió.

A diferencia de Brazeiro, Pared no tiene dudas y sostuvo que fue un atentado con un trasfondo político, aunque no se aventuró a decir quién pudo haber estado detrás. “Fue un ataque a la democracia. No puedo pensar que esto fue planificado, mandado. Estamos hablando de una provincia, de una localidad chiquita. Somos dos listas las que competimos, el Frente de Todos y el oficialismo actual. No puedo decir nombre y apellido de quien pudo haber estado atrás pero esto tiene que salir a la luz”, agregó la dirigente, quien ahora sólo pide por la salud del diputado Arias. “Pudo haber sido cualquiera”, finalizó.

Testigos señalaron que en un momento Arias se tocó la zona del abdomen y percibió que había sido baleado. Pero en medio del bullicio del evento no se habría escuchado la detonación. “La policía reportó el traslado y vamos a evaluar el grado de la lesión”, informó a la Agencia Télam el director del hospital San José, Jorge Ferreira Dame, al confirmar el caso.