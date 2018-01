El ícono. Un fondo accionista de TGLT adquirió el hotel Sheraton de Retiro por 100 millones de dólares y eso fue visto como una señal contundente de la reactivación de este tipo de negocios en el país, opinan los especialistas.



La venta del hotel Sheraton de Retiro y del Park Tower, la llegada de las aerolíneas low cost y la apertura económica que privilegia al turista corporativo son elementos que reflejan que Buenos Aires y la Argentina en su totalidad son miradas con buenos ojos por el negocio hotelero, coincidieron expertos del sector.



Eduardo Pérez-Orive, desarrollador para la Argentina, Uruguay y la ciudad de Miami, EEUU, de la cadena hotelera americana Best Western, dijo a Télam que la venta del Sheraton deja a las claras que "hay reactivación del destino turístico Buenos Aires. Alguien mira a la ciudad como destino de convenciones, sitio de destino turístico o para oficinas", explicó.



"El turista corporativo da estabilidad al negocio porque es una persona que viene a trabajar y viaja de manera obligada. En cambio el turista típico viene al país en época de buen clima, si el dólar le conviene", dijo.



A su turno Olga Lily Motisi, socia de Pérez-Orive, dijo a Télam que todos estos movimientos contribuyen a "atraer la atención hacia la Argentina, que será la sede en el 2023 de la Expo Mundial de Países" que tendrá lugar en Tecnópolis según lo dispuesto por el Comité Ejecutivo del Bureau International des Expositions, la Oficina Internacional de Exposiciones.



Por su parte, Alejandro Moreno, CEO de la cadena Wyndham Worldwide para Latinoamérica y el Caribe aseguró a Télam que la Argentina "está muy bien posicionada para recibir turistas de cualquier parte del mundo".



A su criterio, la hotelería "debe profundizar más en brindar experiencias" y detalló que "los huéspedes de hoy y del futuro elegirán un hotel no sólo por la comodidad de la habitación sino porque les ofrecen un servicio y experiencia acorde a sus expectativas". Ejemplificó que "el año pasado Buenos Aires se posicionó como una de las ciudades más visitadas de la región, culminando un año positivo".



Respecto de las aerolíneas low cost consideró que "ayudarán a la conectividad del país y por ende eso repercute positivamente en la actividad turística y económica", señaló.



Dijo que en el 2017 su cadena tuvo nueva apertura de hoteles como los casos de La Estancia Fangio de Esplendor Hoteles, en Balcarce; Dazzler Rosario; Howard Johnson Resort & Spa Escobar o Howard Johson San Francisco en Córdoba, entre otros.



Detalló que "durante el 2017 nuestros hoteles estuvieron ocupados en su mayoría por brasileños, argentinos y chilenos. Las escapadas cortas ya son un hecho en todo el país y trabajamos para ofrecerles a los huéspedes propuestas acordes al tipo de viaje", señaló.



Por su parte, Pérez-Orive, recordó que la cadena Best Western abandonó la Argentina y Uruguay con la crisis del 2001 y mantuvo hoteles solamente en las ciudades de Bariloche y Montevideo. Ahora regresa a ambos países y ofrece la posibilidad de la obtención de franquicias de la marca. "Elegimos hoteles aptos para sumarse a la cadena. Relevamos a hoteles existentes, que vayan de 3 a 5 estrellas y también alentamos nuevos proyectos. Los franquiciados pueden elegir entre las 11 marcas de la cadena, que van de ofertas para jóvenes, a hoteles sofisticados o variantes económicas", describió Liy Motisi.



Pérez-Orive dijo que en la Argentina "hay muchos hoteles independientes a los que una marca internacional los potenciaría, o bien pueden mantener su propia marca, aprovechando la plataforma comercial y de reservas de la cadena". "Planificamos abarcar 20 hoteles en los próximos cinco años. Algunos serán establecimientos existentes y en otros se partirá de cero", señaló.



Dijo que en la Argentina y Uruguay "hay muchos hoteles en venta. Sus dueños quieren vender el edificio en bloque, que por ejemplo cuesta US$ 7 millones y es difícil conseguir interesados por ese monto, por eso ofrecemos venderlos por unidades en una variantes que se llama "condo-conversión" en la que cada habitación costaría, por ejemplo, US$ 80 mil. Eso facilita la venta y atrae al inversor, que obtiene rentabilidad", explicó.



Luego, Alejandro Moreno, de Wyndham, detalló que la empresa suscribió un acuerdo de adquisición con la cadena La Quinta Holdings. "Con esta compra pasaremos a tener más de 9.000 hoteles en más de 75 países. Además el programa de La Quinta, con 13 millones de miembros inscriptos, se combina con nuestro programa de Rewards, que ya tiene 53 millones de miembros registrados", concluyó.