Además del decreto que firmará el presidente Mauricio Macri en estos días por el bono a los privados, habrá compensación para empleados del Estado, informó ayer la prensa porteña.



"Van a recibir un bono los empleados de la Administración Pública Nacional y otros organismos. Para el resto va a haber un aumento diferente, depende de cada negociación", dijo al diario Clarín un integrante del Gabinete, que dio casi por confirmado que será de $6.000 en dos cuotas, aunque otros funcionarios lo estimaron entre $4.000 y $6.000.



De los 752.650 integrantes del sector público nacional -contando los tres poderes-, por el momento lo cobrarán unos 200.000 del Ejecutivo en las áreas de Presidencia, ministerios, organismos descentralizados como PAMI (la obra social de los jubilados), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y Parques Nacionales, institutos y personal civil de las Fuerzas Armadas.



Quedan afuera empresas públicas y sociedades del Estado como YPF y Aerolíneas (116 mil empleados), docentes y no docentes de las universidades nacionales (más de 200 mil), agentes de Seguridad y de Defensa (192.750), además del Poder Judicial (32.917) y el Congreso (unos 13.000).



"Es el universo que entra en la paritaria", argumentaron en el Gobierno fuentes al tanto de la negociación. "Seguridad tuvo un aumento mayor al resto de los estatales, de cualquier modo va a haber algo que todavía no está determinado", afirmaron. Los policías recibieron un aumento del 24% y las Fuerzas Armadas un 20%, luego de que en julio la tensión escalara hasta la suspensión del acto por el Día de la Independencia.



"Si no reabren la paritaria y lo dan por decreto, tienen todas las condiciones para hacerlo más abarcativo", dijo a Clarín Hugo Cachorro Godoy, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el sector más combativo y con críticas a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducido por Andrés Rodríguez, cercano al Gobierno.



Ese firmó en junio un aumento de 15% en tres tramos para los sueldos de hasta $40.000 y luego dos sumas fijas: $2.000 en octubre y $ 4.000 en noviembre. El poder adquisitivo del salario de los estatales cayó 9,2 puntos en los primeros ocho meses del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).