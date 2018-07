El líder del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, y el gobernador de la provincia de Salta,



Juan Manuel Urtubey, ambos referentes del peronismo, coincidieron en que la expresidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner se presentará a las elecciones presidenciales de 2019.



"Cristina va a ser candidata", aseguró el senador nacional Pichetto en la noche del pasado lunes en una entrevista al canal argentino A24, y afirmó que la exmandataria (2007-2015) se podría llevar a "parte del peronismo" aunque se presente por el frente de adscripción peronista que ella lidera, Unidad Ciudadana, informó ayer la agencia de noticias Efe.



En una entrevista con la radio argentina La Red, Urtubey alegó ayer estar de acuerdo con la previsión de Pichetto. Sin embargo, vio que un enfrentamiento entre el presidente Mauricio Macri, que lidera el bloque Cambiemos, y Cristina Fernández de Kirchner -que hasta ahora no se ha pronunciado sobre si volverá a presentarse a la jefatura de Estado- sería beneficioso para ambos y no tanto para el resto de los que se postulen a los comicios, así como para el electorado.



"Esta estrategia ha sido muy funcional para los dos. El problema es que detrás de esa discusión nos olvidamos de gobernar y por eso estamos como estamos", lamentó. Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia norteña desde 2007, recordó su voluntad de presentarse también a las elecciones presidenciales como referente peronista, así como los diputados Agustín Rossi y Felipe Solá. Por otra parte, el pasado junio anunció que se postula el exsecretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno.



Sin titubear, Pichetto dijo que "la expresidenta va a ser candidata". El jefe de los senadores justicialistas sostuvo que Cristina Kirchner competirá en las elecciones presidenciales de 2019 por su partido, Unidad Ciudadana, y que "se puede llevar parte del peronismo". "No entiendo cómo algunos analistas y politólogos no lo entienden, es casi obvio que lo va a ser", agregó en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en A24.



"El peronismo federal tiene que tener una construcción política y un liderazgo político. Y tiene que tener candidatura para expresar esa alternativa", manifestó el legislador al hablar sobre el reordenamiento del peronismo de cara a las próximas elecciones.



"En términos de construcción de poder, la mejor opción para el Gobierno es la confrontación con (la expresidenta) Cristina Kirchner en 2019, estratificar el pasado, volver a 2015. Repetir el escenario de un esquema de polarización", dijo.