Una vez que el Senado termine el 8 de agosto de votar el proyecto de legalización del aborto, se viene otra discusión clave sobre el consumo personal de drogas. El tema ya tiene fecha: 21 de agosto, informaron ayer medios nacionales. Ese día, el presidente Mauricio Macri se reunirá con el titular de la comisión de reforma y actualización del Código Penal, Mariano Borinsky, quien le entregará el texto definitivo del nuevo código, que incluye modificaciones sobre la tenencia de estupefacientes con los que buscan tornarla no punible en algunos casos. El Presidente deberá firmar el documento y enviarlo al Congreso.



El título 15 aclara que la tenencia para consumo personal no será punible siempre que se trate de una "escasa cantidad" y que se registre "en el ámbito privado". "Estamos plasmando en la ley lo que ya establece la jurisprudencia de la Corte Suprema basándose en el artículo 19 de la Constitución Nacional", explicó al diario Clarín Borinsky, en relación a este artículo que sostiene que las acciones privadas de las personas que no afecten el orden, la moral pública ni perjudiquen a un tercero quedan exentas de la autoridad de los magistrados.



Borinsky se refiere, específicamente, al fallo Arriola del 25 de agosto de 2009 en el que la Corte Suprema de Justicia determinó que resultaba inconstitucional penar la tenencia para consumo personal. En esa ocasión, Arriola y un amigo habían sido encontrados con dos cigarrillos de cannabis en la vía pública.