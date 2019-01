De vuelta. El presidente Mauricio Macri retomó ayer su actividad oficial, al inaugurar un gasoducto en Bariloche, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

El presidente Mauricio Macri tiene previsto viajar por estos días a Santa Cruz, según fuentes oficiales citadas ayer por medios nacionales.



Las fuentes al tanto de la organización de la agenda presidencial, en el primer piso de la Casa Rosada, explicaron que, de no mediar imprevistos, el mandatario viajará a la provincia de los Kirchner el lunes 14 de enero, un día antes de partir desde la Patagonia hacia Brasilia para la reunión que mantendrá con el mandatario vecino Jair Bolsonaro.



Mauricio Macri tiene previsto visitar por primera vez Santa Cruz, una de las dos provincias argentinas que nunca pisó, en el último día de sus vacaciones en el sur del país, donde descansa con su familia desde antes de Navidad.



En la agenda presidencial figura además una visita a Tierra del Fuego, el otro distrito que nunca pisó desde que asumió en la presidencia, en diciembre del 2015. "Aún no está definido si tendrá un encuentro o una recorrida con Alicia Kirchner", confiaron asesores del jefe de Estado en relación a un eventual cara a cara con la gobernadora santacruceña.



Hasta ahora, Macri había evitado mostrarse en la provincia gobernada por el kirchnerismo en todas sus variantes desde la década del 90. No la había visitado ni siquiera durante la campaña presidencial del 2015. Había habido un intento por parte de un sector de la Casa Rosada para hacerlo en vísperas de las elecciones legislativas del 2017 que al final quedó trunco. Lo mismo que Tierra del Fuego: la gobernadora Rosana Bertone, que en 2016 llegó a dar muestras de dialoguismo con el Gobierno nacional, no había logrado el viaje del líder del PRO.



Se espera que Macri llegue a Santa Cruz el 14 de enero. Allí llegará directo desde Villa La Angostura. Y, luego, la idea es que siga viaje rumbo a Tierra del Fuego, la otra provincia que Macri no visitó como jefe de Estado. Si finalmente no se da ese día, la visita se realizará a la vuelta de Brasil. "Pero la decisión ya está tomada", confirmaron en Casa Rosada.



El caso de Santa Cruz es simbólico: el mandatario no fue ni siquiera durante la campaña presidencial de 2015: en aquel momento, con los K en el poder, esa travesía asomaba complicada para el macrismo.



Aunque Macri argumentaba una cuestión de espacio en su agenda: "La verdad es que es el único distrito al que no fuimos. Estuve a punto de ir a apoyarlo a (Eduardo) Costa (senador de Cambiemos), pero la verdad es que no nos dio, el país es muy grande", se había excusado Macri en aquella campaña.



"Ir a Santa Cruz siempre fue complejo. Nos hubiera gustado ir antes. Ahora creemos que es un buen momento", explicaron fuentes oficiales al diario Clarín. Tanto que en los próximos días se dará aviso a Alicia Kirchner para invitarla a sumarse a la actividad que, como sucede cuando Macri viaja al interior del país, trazan entre el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Lo mismo harán con Rosada Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, el otro distrito que aún le resta visitar a Macri. Si bien hubo críticas en público, puertas adentro la mandataria santacruceña mantuvo encuentros cordiales, en especial con el ministro Rogelio Frigerio.