El secretario de Energía de la Nación, Daniel Martínez, confirmó que el Gobierno dará fin a la política de congelamiento de tarifas para los servicios de luz y de gas y que a partir de enero de 2021 comenzará a poner en marcha un nuevo sendero de ajuste de precios.

Según explicó el funcionario a medios gráficos, el Poder Ejecutivo ya definió que no habrá una nueva prórroga del decreto que firmó el expresidente Mauricio Macri y que, en ese entonces, frenaba el cronograma de suba de las tarifas previsto para 2019, en medio de la campaña electoral de ese año.

El decreto tiene fecha de finalización el próximo 17 de diciembre pero, según dijo Martínez, el cuadro tarifario actual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

El funcionario hizo referencia a que en la generación de energía y el transporte no hay problemas, pero admitió que "sí hay" en la distribución, por lo que señaló: "Vamos a trabajar para bajar los cortes de luz; los vamos a tener, pero esperemos lograr bajarlos a lo largo del tiempo".

En lo que se refiere a las tarifas, el ajuste que están pensando en la Secretaría de Energía es el que acompañe la inflación, por lo que en 2021 será de 29 por ciento según lo establece el presupuesto.

La modificación del proceso tarifario se había conversado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), poco adepto a este tipo de subsidios en la reciente misión técnica del organismo que visitó Buenos Aires. Así fue que técnicos del FMI partieron de Argentina no sólo con la promesa política respecto del incremento de los precios relativos, sino también con los números que demuestran que el Gobierno nacional no solo no tiene la intención de mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos sino que no puede hacerlo y las aumentará.

Según detalló Martínez, el objetivo es "ir logrando que aquel que tenga capacidad de pago pueda pagar el costo" y que para el resto de los casos se destinará un programa "mucho más focalizado de subsidios".

El Gobierno ya había explorado esta idea en el verano, pero luego se suspendieron todos los planes por la pandemia. Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, dice que sus costos subieron un 65%. El ente regulador Enargas consignó que las tarifas tienen un 85% de retraso.

Subsidios

Las estimación del Ministerio de Economía es que durante el 2021 no habrá más pandemia y que será el momento en que deberán irse desarmando muchos de los subsidios por coronavirus.