El proyecto de "solidaridad y reactivación productiva" en el que trabaja el gobierno de Alberto Fernández incluirá la instauración de un impuesto del alrededor del 20% a los consumos en dólares en el exterior, según confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En una entrevista con medios nacionales, Cafiero anticipó detalles de la medida. "Va a ser parte de la ley de solidaridad y reactivación que mandaremos el lunes al Congreso. Con esto buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local. Persigue una lógica distributiva. A los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo", dijo el jefe de Gabinete.

"El tema es conceptual: no prohibirle a nadie que viaje o compre lo que quiera", dijo Cafiero, y agregó: "Pero es importante que el que tenga capacidad de viajar al extranjero haga un aporte a los sectores más postergados".

El encargado de instrumentar la herramienta es Raúl Rigo, secretario de Hacienda. Colaborará la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Con un sobrecosto del 20% sobre el valor del dólar oficial, hoy en $63, la divisa turista quedaría por encima de los $75. La divisa a $63 es "buena para arrancar", coinciden los economistas, pero advierten que si sigue en ese valor y no acompaña a la inflación, en unos meses quedará atrasada. Es sobre esa hipótesis que trabajaron en la recarga a las compras en el exterior.

Mañana, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se reunirá con las autoridades de la Cámara Argentina de Turismo.

El recargo al dólar del 20% puede afectar a gastos en hoteles, pasajes aéreos y otros pagos con tarjeta en el exterior. El dólar diferenciado para el turismo tendría la finalidad de desalentar la salida de la divisa y también podría afectar otras compras, como el caso de los abonos de plataformas de servicios como Spotify, Amazon o Netflix.

De fondo, lo que se quiere es resguardar las reservas para hacer frente a la demanda de divisas del sector productivo. También, desde ya, cuidar los dólares para aplicarlos al pago de las deudas.

La opción de hacerse de divisas en efectivo, como se sabe, está reducida a sólo 200 dólares por mes y por contribuyente. De modo que la otra opción es ir al blue (habrá que ver a qué precio salta la cotización cuando aparece en escena el dólar turismo) o el dólar bolsa. Este viernes, contra un oficial de 63 pesos, se pagaba cerca de 70 por el dólar blue y entre 72 y 74 los dólares bolsa.

Por otro lado, Cafiero expresó que se espera "un aumento de las alícuotas de bienes personales, con los mismos topes. O sea, no se mueven los mínimos imponibles. Lo que hacemos es actualizar los porcentajes de las alícuotas. Del 0,25% pasaría al 0,50%; lo que ahora 0,50% pasa a 0,70% y así. Siempre queda afuera del sistema las viviendas familiares".

Agregó que "habrá una moratoria importante a las pymes (pequeñas y medianas empresas). Vamos a agregar un concepto que el Estado les pide a sus acreedores. Le vamos a dar tiempo para crecer así después puedan pagar sus obligaciones a la AFIP. El proyecto nuestro supone un período de gracia entre 4 y 6 meses".

Afirmó que "tenemos que trabajar con los sectores que más perdieron: los niños, los jubilados, los más empobrecidos". Consultado sobre un eventual congelamiento de las tarifas de servicios, dijo: "En principio no está previsto. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios".

Ayuda en salarios, jubilaciones y AUH

La ley de solidaridad y reactivación productiva que mañana el Gobierno presentará en el Congreso tiene una premisa básica: los trabajadores y jubilados de ingresos más bajos y los titulares de asignaciones sociales cobrarán un plus para amortiguar los efectos de la inflación. Habrá sumas fijas para quienes ganan el salario mínimo, para los empleados públicos de escalas menores y refuerzos previsionales y en la seguridad social. Será una primera inyección de recursos para responder a la urgencia, como inicio de un proceso de recuperación de la economía en base a la demanda, con una distribución progresiva del ingreso. Es decir, apuntando primero a quienes menos tienen. El objetivo de arranque es detener el incremento de la pobreza y la indigencia, que en el último trimestre del año se aceleró todavía más.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó que el proyecto de ley "va a facultar al Ejecutivo" para aumentar jubilaciones, salarios y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y precisó que "los aumentos van a tener que ver con la capacidad que tenga el fisco en el momento. Estamos definiendo los montos y las formas de pago".

Respecto de la fórmula de actualización jubilatoria, manifestó que "vamos a facultar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y a los organismos del Ministerio de Trabajo para que pongan en estudio la fórmula actual" y explicó que "se produce una inequidad muy grande: el único año de Macri en que la economía creció, 2017, y eso se podría haber socializado con los jubilados se cambió la fórmula". "Lo que hizo fue anclarla a la inflación. Así nunca vas a crecer, a lo sumo empatás y siempre corrés de atrás. Hay que hacer un estudio pormenorizado y en el entretanto, a partir de montos fijos, mejorar las escalas más bajas", aseguró en declaraciones a medios nacionales.

Expectativa por medicamentos

En cuanto a los precios de los medicamentos, se espera que la industria ofrezca mañana un recorte de 8% en los valores vigentes, informaron ayer medios nacionales.

A su vez puede determinarse que no se apliquen los aumentos acordados con la administración anterior (del orden de 20%) y mantener los precios hasta marzo.

Según lo previsto, se lanzará además una promoción de productos navideños. La industria presentará al Gobierno una lista de productos a precios convenientes para ser adquiridos de manera individual (no será una canasta).

En cuanto a los precios cuidados con primeras marcas, se volverá al esquema implementado en su momento por el exsecretario de Comercio Augusto Costa que contemplaba una lista extensa de productos consensuada con los distintos oferentes. Bajo el esquema que rigió cuando Axel Kicillof era ministro, los precios de estos productos se mantenían durante tres meses y operaban como punto de referencia para los consumidores.

El ministro de Salud, Ginés González García, ya convocó a los laboratorios nacionales y extranjeros para mañana a las 16, momento en que se hará el anuncio, confirmaron fuentes oficiales y de la industria. De esa forma, se convertiría en el primer acuerdo de precios que lograría cerrar la administración de Alberto Fernández, que también busca lo mismo con los supermercados y los productores de alimentos, negociaciones que conduce el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. "Nos dijeron que para ese entonces debemos tener cerrada una propuesta", afirmaron en un laboratorio. En una firma nacional dijeron que la convocatoria incluirá una reunión previa con el ministro en la que fijarán detalles.