El presidente Mauricio Macri lanzó ayer un fuerte elogio al convenio laboral que firmó el gobierno con empresas automotrices y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) para crear “35 mil nuevos puestos de trabajo al año 2023”.



Además, el mandatario dijo que espera que ‘cuando pasen los tiempos electorales nos podamos sentar más dirigentes con responsabilidades alrededor de una mesa‘ para impulsar mejoras en el ámbito laboral.



Al inaugurar el sanatorio maternal San Francisco de Asís, en la ciudad de Buenos Aires, junto al titular del gremio de SMATA, el sindicalista peronista Ricardo Pignanelli, Macri destacó el convenio firmado con empresarios y gremios para llegar a la producción de “un millón de automóviles para el año 2023” y la creación, según dijo, de “35 mil nuevos puestos de trabajo”.



En ese marco, Macri salió a defender la renegociación de los convenios laborales que firmó con algunos gremios como SMATA, al afirmar: ‘Espero que cuando pasen los tiempos electorales nos podamos sentar más dirigentes con responsabilidad alrededor de una mesa para eliminar trabas y generar condiciones para que cada familia tenga más oportunidades de desarrollarse a partir del propio trabajo‘.



El presidente formuló esas declaraciones al inaugurar ayer en la tarde el Sanatorio ‘San Francisco de Asís‘ de la obra social del gremio de SMATA, junto a Pignanelli quien lloró durante su discurso por sentirse “privilegiado porque pudo cumplir los sueños” los afiliados.



Ante un auditorio integrado por dirigentes del sindicalismo peronista, entre los que se vio en primera fila a la intendenta kirchnerista de La Matanza, Verónica Magario, Macri dijo que “la familia, el trabajo y la salud, es lo que te lleva a la felicidad”.

En indirecta crítica al gobierno kirchnerista, que generó algunos silbidos entre los presentes, Macri destacó que “después de 5 años que en el país no se generó trabajo formal, con muchas historias donde los chicos vieron en su casa padres que no tenían trabajo, sabemos que cuando en una familia eso no se ve, daña de fondo” la sociedad.



“Estamos hablando de la salud porque estamos haciendo lo que había que hacer” dijo Macri en una frase que ya utiliza el oficialismo como slogan de campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre, y agregó: “Estamos tratando de coordinar todos los hospitales del sistema de salud, regularizando deudas del Estado nacional con las obras sociales, que llevaban años”.

“Es importante que hayamos puesto en marcha el país otra vez” dijo e insistió que desde su gobierno “hace 7 meses que se genera trabajo formal y ahí estamos, trabajando juntos para lograr que eso se lleve a cabo”. Agregó, dirigiéndose a Pignanelli que “por eso es muy importante el acuerdo que hemos hecho con tu gremio el plan para construir 1 millón de automóviles en 2023 y 750 mil en el 2019”.



“Vengo de una larga gira por China y por Japón y me dio mucho orgullo cuando dos empresas japonesas muy importantes me dijeron que iban a apostar más que nunca en Argentina porque creían en los trabajadores argentinos, que eran de la misma calidad que los mejores países del mundo, y que de Argentina íbamos a producir automóviles para venderle al mundo entero”, enfatizó Macri. DyN