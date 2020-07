La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó hoy que esta semana cobrarán la segunda ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) las personas en el primer pago eligieron otra modalidad de cobro y en los últimos días validaron su CBU en el sitio web del organismo.



Este lunes será el turno de los beneficiarios cuyos documentos terminan en 5, pero los pagos continuarán el martes para los terminados en 6; el miércoles, en 7; el jueves, en 8; y el viernes, en 9.



De todas formas, aquellas personas que aún no hayan recibido los $ 10.000 del segundo pago podrán consultar la fecha de cobro a través de www.anses.gob.ar, en la sección Ingreso Familiar de Emergencia.



"La decisión del presidente Alberto Fernández de implementar el IFE para ayudar a las familias argentinas en el marco de la pandemia por COVID-19 ha alcanzado un universo de casi nueve millones de personas y ha logrado que alrededor de tres millones no caigan en la pobreza", sostuvo la titular del Anses, Fernanda Raverta.



Respecto del pago de una tercera ronda del bono, el Gobierno había anunciado que sería abonado en aquellas partes del país en las que se mantuvieran las mayores restricciones a la circulación -el AMBA, la provincia de Chaco y parte de Río Negro- pero, finalmente, será pagado a los beneficiarios del todo el territorio nacional.



"Estamos transcurriendo el segundo pago del IFE. En los próximos días vamos a anunciar desde ANSES a los beneficiarios el calendario de pago de este nuevo ingreso familiar", aseguró Raverta.



En ese sentido, ratificó que la tercera ronda del IFE "va a ser realizado al mismo universo de personas y con la modalidad del depósito en cuentas bancarias para evitar posibles estafas y cuidar, a la vez, la salud de todas y todos los argentinos".



Desde hace ya un mes que la Anses solicitó a todos los beneficiarios del IFE que informen los datos de una caja de ahorro a su nombre, a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU), en la página web: www.anses.gob.ar/ife.



Quienes no hayan informado aún una cuenta bancaria tienen tiempo hasta el 17 de julio para hacerlo.



Las personas que no tengan una cuenta bancaria pueden crearse una en forma totalmente gratuita en cualquier banco, tanto tradicional como digital, público o privado. La mayoría de los principales bancos cuenta con formas de abrirse una cuenta en minutos, solo con el DNI, a través de la descarga de una aplicación o en sus sitios web.



Por otra parte, el Banco Ciudad pidió hoy a los beneficiarios del IFE que cobran por primera vez con la entidad y que aún no cuentan con tarjeta de débito consulten primero la fecha y sucursal asignadas por la Anses para concurrir al banco, donde serán atendidos de 10 a 15 y sin necesidad de solicitar un turno previo con el banco.



"Es condición obligatoria presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para el cobro del IFE y para retirar la nueva tarjeta de débito", informó el Ciudad.