En Buenos Aires. El canciller, Jorge Faurie (izquierda), recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en el Palacio San Martín.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, elogió ayer el "liderazgo" de la Argentina en la región y, junto al canciller argentino, Jorge Faurie, informó que analizan nuevas "posibles sanciones" económicas sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que podrían alcanzar las exportaciones petroleras de la nación caribeña.



En una visita oficial que realizó Tillerson, y luego de mantener una charla privada con Jorge Faurie, ambos funcionarios mantuvieron un encuentro con la prensa en el Palacio San Martín, la sede de la Cancillería argentina, que se ubica en la ciudad de Buenos Aires. Allí, los funcionarios destacaron que las sanciones posibles a Venezuela podrían estar vinculadas con la comercialización del petróleo del país, aunque con un "justo balance entre lo que requiere la nación venezolana y lo que utilizan sus dirigentes", dijo Faurie.



La visita del secretario de Estado se extenderá hasta hoy, para cuando está prevista, antes del mediodía, una reunión con el presidente Mauricio Macri, quien lo recibirá en la quinta presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires.



Respecto de la actualidad de Venezuela, el canciller argentino insistió en decir que el gobierno argentino no reconoce el proceso político vigente en el país petrolero por "la restricción de libertades, en particular de las libertades políticas, y consecuentes proscripciones de dirigentes políticos". "Evaluamos sanciones posibles sin afectar al pueblo venezolano", afirmó Faurie, a lo que Tillerson agregó que, dentro de las opciones, está la de "sancionar o prohibir la venta en Estados Unidos de petróleo, o de refinar sus productos".



"Nuestro desacuerdo es con el régimen de Venezuela, no con su pueblo, que está sufriendo enormemente", indicó; dejando entrever que habrá sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.



Luego de que EEUU y Argentina señalaran que estudian sanciones, Maduro dijo que su país está preparado ante la "amenaza" de un "embargo petrolero".



Según la agencia oficial de noticias Télam, los funcionarios no dieron detalles a la prensa sobre las trabas al biodiésel argentino, uno de los temas que se abordó en la reunión como parte de la relación económica bilateral, según dijo Faurie.



El canciller argentino agregó que entre ambos países se cultiva "un diálogo que permite buscar soluciones a nivel bilateral", descartando, por el momento, recurrir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) por los aranceles que aplica Estados Unidos al producto. Aunque la agencia de noticias Efe informó que, tras el encuentro privado, Faurie insistió en la "inquietud que tiene Argentina por resolver el tema".



En la rueda de prensa conjunta, el jefe de la diplomacia estadounidense reveló que la conversación se centró en "reforzar" el trabajo conjunto frente al narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y la financiación de grupos terroristas en la región y en el resto del mundo.



Tillerson fue enfático en la defensa del gobierno de Mauricio Macri, al destacar que entre ambos países "las relaciones son cada vez más sólidas". Desde que asumió Macri, "la Argentina resurgió como el paladín de la democracia en la región", afirmó Tillerson y agregó: "Bienvenido el liderazgo de la Argentina para promoverla, incluso en Venezuela".



Tillerson especificó que los temas centrales de su visita son "el comercio, la inversión y la innovación en ciencia y tecnología". También agregó el temario de trabajo incluye "un capítulo sobre armas químicas y preocupaciones que compartimos sobre Siria".



El funcionario del presidente estadounidense Donald Trump envió su pésame a los familiares de los fallecidos en un ataque terrorista en Nueva York el año pasado y sus "respetos" a las familias de los tripulantes del desaparecido submarino ARA San Juan. Antes del encuentro con la prensa, Faurie y Tillerson presentaron una ofrenda floral ante la estatua del General José de San Martín ubicada frente a la sede de la Cancillería; luego compartieron un almuerzo en el palacio San Martín. Télam y Efe