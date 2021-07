El presidente Alberto Fernández expresó ayer que los argentinos "estamos cerca del mañana que queremos", en un mensaje publicado en redes sociales por el Día de la Independencia, en el que destacó "el esfuerzo de cada uno y cada una que, con trabajo, mantiene vivo el legado de los héroes de la patria".

Al cumplirse 205 años de la declaración de la Independencia nacional, Fernández publicó un mensaje en las redes sociales previo al acto que encabezó al mediodía en la Casa Histórica de Tucumán.

"Este Día de la Independencia celebramos el esfuerzo de cada uno y cada una que, con trabajo, mantiene vivo el legado de los héroes de la patria. Estamos cerca del mañana que queremos. Un mañana en el que recuperemos la alegría y sigamos reconstruyendo nuestra querida Argentina", expresó el mandatario en el video.

El jefe de Estado publicó también un video de un minuto y medio, en el que se mezclan distintos momentos de la pandemia de coronavirus y la campaña de vacunación en diferentes partes del país. Con su voz en off en el material audiovisual, el Presidente señaló: "Se cumplen 205 años del día en que los héroes de la patria dieron todo por nuestra independencia"."Debemos tomar conciencia de que no solo celebramos un hecho del pasado, que recordamos con monumentos, con homenajes. Celebramos el esfuerzo de cada argentino y cada argentina que día a día trabaja por que seamos cada vez más independientes y así mantiene vivo el legado y el amor por la patria que nos dejaron", agregó.

Más tarde, en Tucumán sostuvo que "la puerta de salida" a la pandemia de coronavirus "es la vacunación" y reafirmó su compromiso de que no va a "parar hasta vacunar al último argentino", al tiempo que confirmó que ya "se firmaron los acuerdos para garantizar que los niños y adolescentes" tengan sus dosis contempladas.

"Si alguien espera que yo claudique ante acreedores o laboratorios se equivoca, no lo voy a hacer, antes me voy a mi casa. No tendría cara para entrar a esa sala (en alusión a la Casa de Tucumán) si hiciera algo semejante", remató el Presidente.