Al banquillo. Boudou, quien fuera ministro de Economía y vicepresidente durante la gestión de Cristina, se sentará al banquillo desde octubre.



El juicio oral contra el exvicepresidente Amado Boudou por el escándalo de la supuesta apropiación de la ex Ciccone Calcográfica comenzará el próximo 3 de octubre, según resolvió ayer el Tribunal Oral Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, que llevará adelante el proceso.



Según se indicó en Tribunales, Boudou (que fue el número dos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner) y el resto de las partes fueron citados para el 1 de septiembre próximo para notificarse personalmente. El caso Ciccone investiga si Boudou, su amigo José María Núñez Carmona y el extitular de la firma The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, se quedaron con el 70 por ciento de la imprenta de billetes Ciccone para hacer negocios con el Estado.



También fueron acusados de la maniobra el excofundador y dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y los exfuncionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Resnick Brenner, y del Ministerio de Economía Guido Forcieri. La causa investiga si Boudou -cuando era ministro de Economía de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- y Núñez Carmona adquirieron, a través de The Old Fund SA y de Vandenbroele el paquete mayoritario de la ex Ciccone y si consiguieron que la Justicia -previa conformidad de la AFIP- levantara la quiebra de la empresa para poder contratar con la Administración Pública Nacional.



El tribunal interrogará a Graciela Cristina Ciccone y Guillermo David Reinwick, el cuñado de Nicolás Ciccone que contactó a Núñez Carmona, amigo de Boudou e imputado en la causa. Los jueces también hicieron lugar a las citaciones de Fabián Carosso Donatiello, el abogado argentino que figuraba como inquilino de un departamento de Boudou en Puerto Madero, y Guadalupe Escaray, prima hermana de Vandenbroele, exnovia de Núñez Carmona y quien durante la gestión de Boudou en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue nombrada jefa regional de ese organismo en la sección Mar del Plata.



A la lista de testigos se agregan el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon y la abogada Silvana Martínez.



