En una conferencia de prensa, el presidente electo Alberto Fernández presentó a su Gabinete de Ministros que lo acompañará en la administración del país a partir del 10 de diciembre. Con pocas sorpresas, el ex Jefe de Gabinete aseguró que su equipo de trabajo “refleja la unidad sobre la que se construyó el Frente de Todos”.

“Es la tercera vez que participo de la confección de un gabinete nacional y estoy muy contento con el resultado que hemos logrado. A todos los conozco, sé de la calidad moral y la calidad técnica de los que me acompañan”, agregó Fernández.

En esa línea, dijo que el Frente de Todos “se constituyó sobre la base de la unidad, y como tuve una preocupación porque se unifiquen los bloques en el Congreso, para que expresemos esa vocación de unidad, quise que esa unidad esté reflejada en el Gabinete”.

Tras esa introducción, Fernández procedió a hacer una breve introducción de cada uno de los integrantes del Gabinete. Empezó por quien será el jefe de ese grupo de trabajo, Santiago Cafiero. “Es un politólogo que trabaja conmigo hace muchos años en el Grupo Callao, donde concentramos a jóvenes que habían tenido experiencia en la función pública”. “Santiago tiene la condición necesaria para ser Jefe de Gabinete, un cargo que tiene que ser el alter ego del Presidente”, remató el mandatario electo.

A continuación anunció que Cecilia Todesca será la vicejefa de Gabinete: “Así como en su momento recurrí a Juan Carlos Pessoa, Cecilia Todesca viene a ponerle la impronta que reclama la jefatura de Gabinete para darle respuesta a los temas económicos”.

“Al ministerio del Interior va Wadito De Pedro”. Con ese cariño oficializó Fernández que el dirigente de La Cámpora con quien tiene una excelente relación será una pieza clave de su Gabinete. “Siempre pondero de él, más allá de sus condiciones para ejercer ese cargo, que le gusta ejercer la política sobre la base de hablar y ponernos de acuerdo. Hicimos un camino vertiginoso en estos últimos años”, detalló.

“Hemos sumado para una empresa estratégica de la provincia de Buenos Aires a Malena Galmarini, que conducirá AySA. No hace falta que la presente, tiene muchos laudos, es una dirigente excepcional, siempre luchó por los derechos de la mujer”.

En tanto, Fernández también confirmó que el intendente de San Martín Gabriel Katopodis “será el ministro de Obras Públicas”. “Es un hombre singular, amigo de muchos años y conoce las carencias que tiene la Argentina en esa materia. Tiene una enorme experiencia en la gestión municipal y conoce muy bien los desafíos que tiene por delante”, sostuvo.

Inmediatamente después Fernández se refirió al problema del hambre, destacó que será una de las principales preocupaciones de su Gobierno y confirmó que Daniel Arroyo ocupará el ministerio de Desarrollo Social. Pero tras asegurar que “el problema y la lucha contra el hambre tiene una herramienta para que pueda funcionar, que es el Consejo Federal de Políticas Sociales”, anunció que Victoria Tolosa Paz lo conducirá. “Es una dirigente joven, que tiene mucho para aportar, nacida en La Plata, contadora, que sé que va a ser mucho y bien porque es un tema que le obsesiona”, detalló.

En tanto, Fernández confirmó que “la Cancillería va a quedar en manos de un amigo de toda la vida que es Felipe Solá. Dos veces gobernador de Buenos Aires, excepcional, diputado de la Nación, fue secretario de Agricultura, acumula una experiencia política enorme. Pensé en que exprese nuestra posición en el mundo con lógicas políticas antes de lógicas diplomáticas. Y que se ocupe del comercio exterior. De una vez por todas que nuestras embajadas se conviertan en difusora de lo que nuestro país puede vender”.

El siguiente funcionario confirmado en su cargo fue el de María Eugenia Bielsa, quien se encargará del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. “Es una dirigente santafesina excepcional, arquitecta, que se ha hecho de esa materia el tema central de la investigación a lo largo de su vida académica. Vicegobernadora de Santa Fe, es una mujer a quien le asigno una condición política enorme y una calidad ética que valoro mucho. Va a trabajar mucho para que la gente deje de sufrir”.

“El ministro de Salud tiene que ser Ginés (González García). Uno camina y camina y siempre termina en Ginés. Nadie conoce lo que pasa en la salud argentina como Ginés González García. Gracias, Ginés, porque sé que te vuelvo a meter en un bodrio y sé que tenés enorme voluntad de sobrellevarlo”, afirmó a continuación.

En tanto, Fernández ratificó a Sabina Fréderic en el ministerio de Seguridad, “un tema muy importante”. “Se resuelve con igualdad y no con palos y metiendo balas. Pero hay que dar respuesta a los que cometen un crimen. Y dar respuestas a los problemas que se expresan en la calles. Y por eso he recurrido a Sabina, antropóloga. Vamos a trabajar desde el primer día, mucho y bien, preservando el derecho de todos. Sin necesidad de autorizar que alguien dispare por la espalda a otro”.

El siguiente funcionario que fue confirmado por Fernández como integrante de su Gabinete es quizás la mayor sorpresa de su equipo de trabajo: “Hace muchos años venimos hablando de los problemas de la economía argentina. Martín Guzmán es un economista recibido en la Universidad de La Plata, es investigador de la Universidad de Columbia y profesor allí, es egresado de una de las cinco universidades más importantes de los Estados Unidos, de la elite universitaria, alguien a quien he consultado mucho por la deuda”.

“Me produce una alegría que Martín haya aceptado el desafío de dejar Nueva York y volver a Buenos Aires para hacerse cargo del Ministerio de Economía. Deposito una enorme confianza en él. Un hombre joven, muy preparado, lo van a descubrir ustedes. Conoce muy bien el conflicto de la deuda y el conflicto macroeconómico que tiene la Argentina. A partir del 10 de diciembre van a conocer su pensamiento y lo que hemos planificado”, aseguró el presidente electo.

A continuación elogió a Luana Volnovich, a quien anunció al frente del PAMI: “Es una diputada nacional, politóloga, parte de esa nueva generación que ha asomado en la Argentina en los últimos años. A ella le vamos a confiar la conducción del PAMI. Es un lugar muy importante. Darle particular interés”.

“Al frente de la AFIP va a estar Mercedes Marcó del Pont. La invité al Frente para la Victoria hace muchos años, siempre bien impresionado por su pensamiento y su lógica económica que tiene que ver más con el desarrollo económico que con la especulación económica”, explicó Fernández.

El siguiente que fue confirmado en su cargo fue Matías Kulfas, que encabezará el ministerio de Desarrollo Productivo: “Otro del Grupo Callao. Tiene la idea de que lo que necesita la Argentina es desarrollarse y salir de la especulación financiera. En él centro muchas esperanzas”.

“Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Va a estar al frente una abogada excepcional que trabaja mucho por los derechos humanos tanto como los derechos de la mujer, que es Elizabeth Gómez Alcorta. Sin duda es un aporte enorme”, detalló Fernández.

En tanto, confirmó un secreto a voces, que Daniel Arroyo se haría cargo de Desarrollo Social: “Nadie ha trabajado en el tema de la crisis social tanto como Arroyo. Amigo de muchos años, nos encontramos en la función, en la militancia, nos volvimos a encontrar ahora. Es un hombre absolutamente dedicado a la pobreza y el hambre, junto a Vicky dedicado al plan contra el hambre y será desde el 10 de diciembre el ministro de Desarrollo”.

“El ministro de Educación va a ser Nicolás Trotta. Allá por el año 2001 creamos los Jóvenes K. Era una agrupación de los primeros jóvenes que creían en Néstor. Montamos un enorme cartel que decía: ‘No te vayas que viene Kirchner’. Desde entonces, con Nicolás, cultivamos una enorme amistad y trabajamos juntos en la función pública. Estoy muy contento de trabajar juntos con el tema educativo. Va a estar acompañado de Adriana Puigrros, quien conoce el tema educativo como poca gente en Argentina”.

A la hora de hablar del siguiente funcionario Fernández dijo que causó “un problema porque me llevé un diputado que era jefe de bloque”. Hablaba de Agustín Rossi, quien conducirá Defensa: “Es un hombre muy valioso, con quien también nos conocemos de la prehistoria kirchnerista. Lo fui a convocar en el año 2000/2001, él era un concejal de la ciudad de Rosario. Y desde entonces se sumó a nosotros. No tuve la suerte de trabajar con él como ministro pero ahora sí voy a tener la enorme suerte de trabajar con él. Bienvenido, Agustín”.

“El Ministerio de Cultura va a estar en manos de alguien a quien admiro y respeto mucho y es Tristán Bauer. Una vez más lo hemos convocado, esta vez no tanto para que trabajemos en los medios y sí en la cultura. Para mí la cultura es algo muy importante. Que los pueblos se nutren de comida para calmar el hambre pero necesita la cultura para llenar el espíritu. Vamos a trabajar mucho para llevar la cultura a cada rincón del país y difundirla al mundo”, detalló a continuación.

Justicia fue el siguiente ministerio que confirmó Fernández, que estará a cargo de Marcela Losardo: “Saben ustedes lo que me preocupa la justicia. La Justicia está viviendo una situación crítica en todos sus niveles. Necesitamos una revisión seria. Es un tema del que hace años vengo hablando con quien va a ser la ministra de Justicia que va a ser Marcela Losardo. Hemos trabajado siempre juntos. Tengo una confianza absoluta en ella, conoce la Justicia como pocas personas y la aprecia tanto que me va a ayudar mucho para hacer la Justicia que los argentinos merecemos”.

En tanto, el presidente electo reveló que Turismo y Deportes tendrá rango de Ministerio: “Matías (Lammens) es alguien conozco hace muchos años, pero voy a ser franco: nunca aceptó trabajar conmigo hasta la última vez. En esa campaña nos conocimos y trabajamos mucho y para mí es una alegría que hoy sea un ministro más en nuestro de Gabinete”.

“Otra de las enormes alegrías que tengo es el regreso de Gustavo Béliz. Gustavo dejó nuestro gobierno en situaciones que prefiero olvidar y se fue a trabajar al BID. No hace falta que hable de la capacidad de Gustavo ni de la idoneidad ni de su ética. A Gustavo le he confiado un tema central que es que me ayude a construir un nuevo Estado. Creamos una Secretaría con rango ministerial a la que llamamos Secretaría de Asuntos Estratégicos. Estoy muy contento que hayas vuelta a la Argentina y vayas a ayudarme a gobernar este país”, explicó Fernández.

