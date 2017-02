La Asociación Bancaria confirmó que este jueves y viernes no habrá atención al público durante la realización de asambleas en las que se empezará a definir si el gremio convoca a un paro nacional. El sindicato, que reclama el "cumplimiento íntegro de los acuerdos" paritarios firmados con la mayoría de las asociaciones de bancos, aclaró que "las entidades que han cumplido con la orden judicial" quedarán exceptuadas de la medida, por lo que todavía no está claro en qué sucursales habrá atención al público y en cuáles no.

En diálogo con Infobae, una fuente cercana a la cúpula del sindicato confirmó que el objetivo de la medida es que sea "sorpresiva y que cada seccional" definirá el alcance del cese de atención al público. En un comunicado, la Bancaria además convocó a un Plenario de Secretarios General de Seccionales para el lunes 13 de febrero con el objetivo de "determinar la fecha del paro nacional".

El conflicto entre los bancarios, los bancos y el Gobierno comenzó a fines del año pasado, cuando la mayoría de las asociaciones de entidades financieras acordaron con el gremio una paritaria por encima de las expectativas del Ejecutivo. La situación se agravó cuando algunas entidades no cumplieron con partes del acuerdo, lo que tensó la relación con los bancarios, que amenazaron con medidas de fuerza. Algunos días más tarde, la Justicia falló a favor del gremio, les ordenó a los bancos a cumplir con lo firmado, y le pidió al Gobierno no intervenir en las negociaciones paritarias.